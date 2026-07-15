Enzo Fernández y la polémica jugada por la que es tendencia tras victoria de Argentina a Inglaterra

Argentina protagonizó una remontada épica ante Inglaterra y se convirtió en la segunda finalista del Mundial 2026.

La 'Albiceleste' venció 2-1 gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, resultado que le permitió citarse con España en la gran final del torneo.

Sin embargo, una vez terminó el compromiso, el nombre de Enzo Fernández no solo fue tendencia por el gol del empate. El mediocampista también quedó en el centro de la polémica por una acción ocurrida apenas en los primeros minutos del encuentro y que ha generado un intenso debate en redes sociales.

La jugada de Enzo Fernández que desató la polémica

La acción ocurrió al minuto 3, cuando el volante argentino protagonizó un choque con Elliot Anderson en una jugada sin balón.

Las imágenes de la transmisión muestran a Enzo realizando un movimiento que muchos aficionados interpretaron como una agresión sobre el futbolista inglés. La jugada fue revisada por el árbitro, quien decidió únicamente dialogar con el mediocampista y mantener la tarjeta en el bolsillo.

La determinación del juez provocó todo tipo de reacciones entre los seguidores de ambos equipos. Mientras algunos consideraron que la acción merecía una expulsión, otros defendieron la decisión al señalar que el contacto no tuvo la intensidad suficiente para una tarjeta roja.

El gol que cambió el partido y lo convirtió en héroe

Más allá de la controversia, Enzo Fernández terminó siendo uno de los protagonistas de la noche.

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Cuando Inglaterra ganaba 1-0 y parecía acercarse a la final, el volante apareció al minuto 85 para marcar un espectacular gol de media distancia tras una asistencia de Lionel Messi, devolviendo la esperanza a la Albiceleste.

Poco después, Lautaro Martínez marcó el 2-1 definitivo y selló la clasificación de Argentina a una nueva final mundialista.

Precisamente esa combinación entre la acción polémica del inicio y su decisiva actuación en el desenlace del partido convirtió a Enzo Fernández en uno de los nombres más comentados del Mundial 2026.

En plataformas como X, miles de usuarios debatieron si el argentino debió haber sido expulsado antes de convertirse en una de las figuras de la clasificación de su selección a la final contra España.