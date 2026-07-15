CANAL RCN
Deportes

Bellingham no aguantó y golpeó a un argentino tras eliminación de Inglaterra: video viral

Jude Bellingham golpeó a Valentín Barco con un manotazo en su cabeza tras la eliminación de Inglaterra.

Bellingham
Foto: captura

Noticias RCN

julio 15 de 2026
05:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La clasificación de Argentina a la final de la Copa del Mundo, luego de remontar y vencer 2-1 a Inglaterra, dejó uno de los momentos más comentados fuera de lo estrictamente futbolístico. Una vez terminó el compromiso, el inglés Jude Bellingham se vio involucrado en un altercado con varios futbolistas de la Albiceleste, en una escena que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Las imágenes muestran al mediocampista del Real Madrid visiblemente molesto mientras los jugadores argentinos celebraban la clasificación sobre el terreno de juego. En medio del festejo, Bellingham se dirigió hacia el grupo rival y terminó protagonizando un fuerte encontrón con Valentín Barco.

Argentina nunca se rindió: una remontada para la historia y un boleto a la final del Mundial
RELACIONADO

Argentina nunca se rindió: una remontada para la historia y un boleto a la final del Mundial

El momento que encendió los ánimos

De acuerdo con las imágenes que circulan en distintas plataformas, el futbolista inglés golpeó con fuerza en la cabeza a Barco cuando ambos se cruzaban durante la celebración argentina. La acción provocó una reacción inmediata de varios integrantes de la selección sudamericana, quienes acudieron a defender a su compañero.

Durante algunos segundos se vivieron momentos de tensión, con empujones e intercambios de palabras entre futbolistas de ambas selecciones. Aunque la situación no pasó a mayores, el ambiente quedó marcado por la frustración inglesa tras quedar eliminada a las puertas de la gran final.

Enzo Fernández y la polémica jugada por la que es tendencia tras victoria de Argentina a Inglaterra
RELACIONADO

Enzo Fernández y la polémica jugada por la que es tendencia tras victoria de Argentina a Inglaterra

Hasta el momento no existe una versión oficial sobre lo que originó el incidente, aunque diferentes versiones apuntan a que Barco habría dirigido algún comentario a Bellingham mientras celebraba el triunfo argentino.

El video le dio la vuelta al mundo

Las escenas fueron captadas por las cámaras de televisión y por varios aficionados presentes en el estadio, por lo que en pocos minutos comenzaron a multiplicarse en redes sociales, donde el altercado se convirtió en uno de los temas más comentados tras la semifinal.

Mientras algunos usuarios cuestionaron la reacción de Bellingham, otros señalaron que la tensión propia de una eliminación mundialista pudo influir en el comportamiento del internacional inglés. Por ahora, ni el jugador del Real Madrid ni la Federación Inglesa se han pronunciado públicamente sobre lo sucedido.

Argentina logró un milagro y venció a Inglaterra: vea el gol de Lautaro
RELACIONADO

Argentina logró un milagro y venció a Inglaterra: vea el gol de Lautaro

Argentina, por su parte, dejó rápidamente atrás el incidente para concentrarse en la final del Mundial frente a España, mientras las imágenes del encontronazo entre Bellingham y Barco siguen generando miles de reacciones y comentarios en plataformas digitales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Lionel Messi

"Ya no puedo pedir más": Lionel Messi rompe el silencio tras la épica remontada de Argentina

Mundial de fútbol

¿Quién domina el historial entre Argentina y España? Los números antes de la gran final

Seleccion de Inglaterra

Thomas Tuchel sorprendió con sus declaraciones tras la derrota de Inglaterra ante Argentina

Otras Noticias

Abelardo de la Espriella

El ofrecimiento del gobierno de la Espriella a EE. UU. para la transición de Venezuela

Vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, planteó a Washington convertir a Colombia en una plataforma de democratización venezolana.

Viral

Internet estalla: la victoria de Argentina dejó cientos de memes entre hinchas y detractores

La victoria del equipo albiceleste ya ha generado miles de reacciones en las redes sociales de todo el mundo.

Bogotá

Policía rescata a tres menores en presunto estado de abandono en Kennedy

Venezuela

Avior Airlines estrena ruta y amplía su conectividad entre Venezuela y Colombia

Salud mental

Crisis emocional silenciosa: ocho de cada diez jóvenes han sentido soledad