Bellingham no aguantó y golpeó a un argentino tras eliminación de Inglaterra: video viral

La clasificación de Argentina a la final de la Copa del Mundo, luego de remontar y vencer 2-1 a Inglaterra, dejó uno de los momentos más comentados fuera de lo estrictamente futbolístico. Una vez terminó el compromiso, el inglés Jude Bellingham se vio involucrado en un altercado con varios futbolistas de la Albiceleste, en una escena que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Las imágenes muestran al mediocampista del Real Madrid visiblemente molesto mientras los jugadores argentinos celebraban la clasificación sobre el terreno de juego. En medio del festejo, Bellingham se dirigió hacia el grupo rival y terminó protagonizando un fuerte encontrón con Valentín Barco.

El momento que encendió los ánimos

De acuerdo con las imágenes que circulan en distintas plataformas, el futbolista inglés golpeó con fuerza en la cabeza a Barco cuando ambos se cruzaban durante la celebración argentina. La acción provocó una reacción inmediata de varios integrantes de la selección sudamericana, quienes acudieron a defender a su compañero.

Durante algunos segundos se vivieron momentos de tensión, con empujones e intercambios de palabras entre futbolistas de ambas selecciones. Aunque la situación no pasó a mayores, el ambiente quedó marcado por la frustración inglesa tras quedar eliminada a las puertas de la gran final.

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Hasta el momento no existe una versión oficial sobre lo que originó el incidente, aunque diferentes versiones apuntan a que Barco habría dirigido algún comentario a Bellingham mientras celebraba el triunfo argentino.

El video le dio la vuelta al mundo

Las escenas fueron captadas por las cámaras de televisión y por varios aficionados presentes en el estadio, por lo que en pocos minutos comenzaron a multiplicarse en redes sociales, donde el altercado se convirtió en uno de los temas más comentados tras la semifinal.

Mientras algunos usuarios cuestionaron la reacción de Bellingham, otros señalaron que la tensión propia de una eliminación mundialista pudo influir en el comportamiento del internacional inglés. Por ahora, ni el jugador del Real Madrid ni la Federación Inglesa se han pronunciado públicamente sobre lo sucedido.

Argentina, por su parte, dejó rápidamente atrás el incidente para concentrarse en la final del Mundial frente a España, mientras las imágenes del encontronazo entre Bellingham y Barco siguen generando miles de reacciones y comentarios en plataformas digitales.