Argentina vs. España: este sería el campeón del Mundial, según la IA

La final del Mundial 2026 enfrentará a dos gigantes del fútbol: Argentina y España. El partido se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y aunque en una final cualquier cosa puede pasar, un análisis basado en estadísticas, rendimiento, historia, jerarquía, profundidad de plantilla y momento futbolístico permite proyectar un favorito para quedarse con la Copa del Mundo.

¿Quién es el favorito para ganar el Mundial 2026?

Según la IA, el favorito es España. No porque Argentina llegue debilitada, sino porque España ha sido el equipo más consistente del torneo. Ha recibido muy pocos goles, domina la posesión como ningún otro seleccionado, recupera rápido el balón y tiene variantes ofensivas suficientes para resolver partidos cerrados.

Argentina, en cambio, llega impulsada por algo que ningún algoritmo puede medir del todo: el carácter competitivo. La remontada ante Inglaterra volvió a demostrar que el equipo de Lionel Scaloni nunca deja de creer, incluso cuando está al borde de la eliminación.

¿Qué factores analiza la IA para hacer la predicción entre Argentina vs. España?

Rendimiento durante todo el Mundial.

Calidad de los rivales enfrentados.

Producción ofensiva y solidez defensiva.

Profundidad del plantel.

Estado físico de las principales figuras.

Experiencia en finales.

Momento anímico.

Historial reciente en competiciones internacionales.

España sobresale en el funcionamiento colectivo. Lamine Yamal, Porro Dani Olmo, Rodri y Mikel Oyarzabal llegan en un nivel muy alto y el equipo ha mantenido una identidad de juego durante todo el campeonato.

RELACIONADO Enzo Fernández y la polémica jugada por la que es tendencia tras victoria de Argentina a Inglaterra

Argentina tiene la ventaja de la experiencia. Lionel Messi sigue siendo determinante, Enzo Fernández atraviesa un gran Mundial, Lautaro Martínez vive un momento de confianza y Leandro Paredes lidera el medio campo para competir bajo presión.

Probabilidades de ganar el Mundial, según la IA

España: 58 %

Argentina: 42 %

Marcador: España 2-1 Argentina

Goleadores que veo con más opciones

Lamine Yamal

Mikel Oyarzabal

Lautaro Martínez

También considero alta la posibilidad de que el encuentro llegue al tiempo extra, pero si uno de los dos logra resolverlo en los 90 minutos, creo que será España gracias a su mayor control del juego y a una plantilla que llega con menos desgaste acumulado.

Las finales suelen romper cualquier pronóstico y Argentina ha demostrado más de una vez que sabe crecer en los momentos decisivos. Sin embargo, si el análisis se limita a datos, rendimiento colectivo, regularidad y comportamiento estadístico durante el Mundial, España llega un paso por delante.

Según la IA, la final tendrá como ganadora a la selección española 2-1, en una final cerrada, intensa y definida por pequeños detalles.