Argentina prohíbe ingreso al Mundial a deudores de cuota alimentaria

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció en mayo de este año una medida inédita: más de 13.000 personas registradas como deudores de cuota alimentaria no podrán ingresar a los estadios del Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, una medida que toma todavía más relevancia ahora que la Selección de Argentina jugará contra España el 19 de julio en la final de la Copa del Mundo.

Las autoridades porteñas compartieron con los organizadores del campeonato la base de datos del Registro Público de Alimentantes Morosos, lo que permite que el sistema de control en los estadios bloquee automáticamente el acceso de quienes figuren en la lista.

“Si no cumplen, no entran”

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, resumió la iniciativa con un mensaje contundente: “Si no cumplen con sus hijos, tampoco entran a la cancha”.

La política amplía una restricción que ya se aplica en Buenos Aires desde marzo de 2025, cuando se prohibió el ingreso de deudores alimentarios a espectáculos masivos. Según cifras oficiales, decenas de personas han sido detectadas intentando entrar a estadios pese a figurar en el registro.

Además de esta medida, la legislación argentina contempla otras sanciones para los morosos, como limitaciones en trámites administrativos o acceso a beneficios estatales, dependiendo de la jurisdicción.

Impacto en familias y derechos

El incumplimiento de la pensión alimenticia afecta a miles de niños y niñas en Argentina. UNICEF advierte que una alta proporción de padres no paga o lo hace de manera irregular, obligando a muchas madres a asumir solas los gastos de alimentación, salud y educación.

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) considera que esta práctica constituye una forma de violencia económica que vulnera los derechos de la infancia. Por ello, respalda medidas que incentiven el cumplimiento de las obligaciones.

Con esta decisión, Argentina se convierte en uno de los primeros países en extender este tipo de controles a un evento deportivo global, enviando un mensaje claro: el pago de la pensión alimenticia es una obligación legal cuyo incumplimiento puede tener consecuencias más allá de los tribunales.