Estos son los nominados al Balón de Oro 2026: ¡hay dos colombianos!
France Football confirmó los nominados al Balón de Oro, así como los candidatos a mejor portero, equipo y técnico.
Ángel Ballén
09:45 a. m.
Este 8 de septiembre, la revista France Football confirmó cuáles son los jugadores nominados a quedarse con el Balón de Oro 2026. Además, informaron cuáles son los candidatos a mejor portero, mejor entrenador y mejor equipo del año.
Hay sorpresa por el colombiano Luis Díaz, quien fue incluido tras su primera temporada con el Bayern Múnich donde marcó 26 goles y entregó 19 asistencias en 51 partidos. Su participación con Colombia en el Mundial seguramente también fue considerada.
Además, apareció el nariñense Julián Quiñones, quien representa a la Selección de México y tuvo una brillante Copa del Mundo con el país que le otorgó la nacionalidad. También tuvo un destacado paso por la liga de Arabia Saudita la temporada pasada.
Los nominados al Balón de Oro 2026
- Ousmane Dembélé
- Erling Haaland
- Sadio Mané
- Ferran Torres
- Gabriel
- Lamine Yamal
- Khvitcha Kvaratskhelia
- Luis Díaz
- William Saliba
- João Neves
- Lionel Messi
- Michael Olise
- Achraf Hakimi
- Pau Cubarsí
- Marquinhos
- Kylian Mbappé
- Declan Rice
- Nuno Mendes
- Julián Quiñones
- Marc Cucurella
- Harry Kane
- Vinícius Jr.
- Fabián Ruiz
- Bruno Fernandes
- Willian Pacho
- Rodri
- Jude Bellingham
- Vitinha
- Dayot Upamecano
- Lautaro Martínez
Nominados a mejor jugador joven del año
Lamine Yamal tiene la opción de volver a quedarse con el premio a mejor jugador joven, aunque el papel de Pau Cubarsí en el Mundial lo pone como el gran favorito.
- Kerim Alajbegović
- Ayyoub Bouaddi
- Pau Cubarsí
- Yan Diomandé
- Lennart Karl
- Éli Junior Kroupi
- Lamine Yamal
- Johan Manzambi
- Ibrahim Maza
- Warren Zaïre-Emery
Nominados a mejor portero del año
En los nominados al mejor portero del año hay sorpresa por Vozhina, quien fue protagonista con Cabo Verde en el Mundial 2026 y ahora es jugador de Colo Colo de Chile.
- Vozinha
- Unai Simón
- David Raya
- Joan García
- Gregor Kobel
- Edouard Mendy
- Emiliano Martínez
- Matvey Safonov
- Yassine Bonou
- Thibaut Courtois
Nominados a mejor técnico del año
En los técnicos aparece Luis Enrique, bicampeón de la Champions y Luis De La Fuente ganador del Mundial, como los principales candidatos.
- Luis Enrique
- Luis de la Fuente
- Mikel Arteta
- Unai Emery
- Vincent Kompany
Nominados a mejor equipo del año
En la categoría de mejor equipo, aparece el actual campeón de la Copa Libertadores, Flamengo. Además, la revelación de la pasada Champions League, el Bodø/Glimt de Noruega.
- PSG
- Arsenal
- Bayern Múnich
- Flamengo
- Bodø/Glimt