Estos son los nominados al Balón de Oro 2026: ¡hay dos colombianos!

Este 8 de septiembre, la revista France Football confirmó cuáles son los jugadores nominados a quedarse con el Balón de Oro 2026. Además, informaron cuáles son los candidatos a mejor portero, mejor entrenador y mejor equipo del año.

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Hay sorpresa por el colombiano Luis Díaz, quien fue incluido tras su primera temporada con el Bayern Múnich donde marcó 26 goles y entregó 19 asistencias en 51 partidos. Su participación con Colombia en el Mundial seguramente también fue considerada.

Además, apareció el nariñense Julián Quiñones, quien representa a la Selección de México y tuvo una brillante Copa del Mundo con el país que le otorgó la nacionalidad. También tuvo un destacado paso por la liga de Arabia Saudita la temporada pasada.

Los nominados al Balón de Oro 2026

Ousmane Dembélé

Erling Haaland

Sadio Mané

Ferran Torres

Gabriel

Lamine Yamal

Khvitcha Kvaratskhelia

Luis Díaz

William Saliba

João Neves

Lionel Messi

Michael Olise

Achraf Hakimi

Pau Cubarsí

Marquinhos

Kylian Mbappé

Declan Rice

Nuno Mendes

Julián Quiñones

Marc Cucurella

Harry Kane

Vinícius Jr.

Fabián Ruiz

Bruno Fernandes

Willian Pacho

Rodri

Jude Bellingham

Vitinha

Dayot Upamecano

Lautaro Martínez

Nominados a mejor jugador joven del año

Lamine Yamal tiene la opción de volver a quedarse con el premio a mejor jugador joven, aunque el papel de Pau Cubarsí en el Mundial lo pone como el gran favorito.

Kerim Alajbegović

Ayyoub Bouaddi

Pau Cubarsí

Yan Diomandé

Lennart Karl

Éli Junior Kroupi

Lamine Yamal

Johan Manzambi

Ibrahim Maza

Warren Zaïre-Emery

Nominados a mejor portero del año

En los nominados al mejor portero del año hay sorpresa por Vozhina, quien fue protagonista con Cabo Verde en el Mundial 2026 y ahora es jugador de Colo Colo de Chile.

Vozinha

Unai Simón

David Raya

Joan García

Gregor Kobel

Edouard Mendy

Emiliano Martínez

Matvey Safonov

Yassine Bonou

Thibaut Courtois

Nominados a mejor técnico del año

En los técnicos aparece Luis Enrique, bicampeón de la Champions y Luis De La Fuente ganador del Mundial, como los principales candidatos.

Luis Enrique

Luis de la Fuente

Mikel Arteta

Unai Emery

Vincent Kompany

Nominados a mejor equipo del año

En la categoría de mejor equipo, aparece el actual campeón de la Copa Libertadores, Flamengo. Además, la revelación de la pasada Champions League, el Bodø/Glimt de Noruega.