Así va la clasificación de la Vuelta a España 2026 tras la etapa 16: Harold Tejada y Santiago Buitrago siguen firmes

El británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) consiguió su cuarta victoria de etapa en La Vuelta a España tras imponerse con autoridad en el esprint masivo que resolvió la etapa 16.

La jornada, disputada entre Cortegana y La Rábida, estuvo marcada por un control férreo del pelotón sobre las distintas tentativas de fuga y un ritmo muy elevado impuesto por las escuadras con aspiraciones al esprint.

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En la aproximación al último kilómetro, el Team Visma | Lease a Bike ejecutó una lección de estrategia: fue precisamente Wout van Aert quien asumió el rol de lanzador, abriendo hueco en la recta final para dejar a Brennan en posición inmejorable.

El joven velocista británico remató con potencia para superar a Bryan Coquard (segundo) y Vito Braet (tercero), mientras que el grupo de favoritos cruzó la meta agrupado y sin sobresaltos para la clasificación general, que sigue liderada por el español Enric Mas (Movistar Team).

Así les fue a los colombianos hoy en la Vuelta a España

En el bando nacional, la etapa 16 sirvió para mantener posiciones clave en las distintas clasificaciones y guardar fuerzas de cara a la exigente alta montaña que cerrará la competencia.

Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious): Continúa como el gran protagonista colombiano al conservar con solvencia el maillot distintivo de la clasificación de la montaña. Con una ventaja de 29 puntos sobre su más cercano perseguidor (precisamente Wout van Aert), el bogotano mantiene bajo control una tabla que cobrará un valor decisivo en los pasos cordilleranos de los próximos días.

Harold Tejada (XDS Astana Team): Se mantiene como el mejor escarabajo posicionado en la clasificación general. El huilense llegó resguardado dentro del pelotón principal para evitar sorpresas o abanicos en el llano, defendiendo su casilla en la antesala del top 10 de la carrera.

Juan Felipe Rodríguez e Iván Ramiro Sosa: Cumplieron labores de protección y rotación dentro del grupo. Rodríguez (EF Education - EasyPost) sigue completando una actuación regular buscando protagonismo entre los jóvenes, mientras que Sosa (Equipo Kern Pharma) aguarda el terreno empinado para intentar filtrarse en las escapadas.

Con el triunfo de Brennan al esprint y el liderato de Mas intacto, la delegación colombiana llega a las etapas definitivas con Buitrago blindado en la montaña y Tejada firme en la lucha por la general.

Así va la clasificación general

Enric Mas (Movistar Team) - Dorsal: 21 | Tiempo: 56h 02' 29" (Bonificación: 22") Félix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - Dorsal: 41 | Diferencia: + 02' 06" (Bonificación: 08") Primoz Roglic (Red Bull - Bora - Hansgrohe) - Dorsal: 1 | Diferencia: + 02' 10" (Bonificación: 04") Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - Dorsal: 161 | Diferencia: + 04' 24" Oscar Onley (Netcompany Ineos Cycling Team) - Dorsal: 61 | Diferencia: + 05' 44" (Bonificación: 10") Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) - Dorsal: 76 | Diferencia: + 06' 14" (Bonificación: 10") Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) - Dorsal: 81 | Diferencia: + 06' 49" (Bonificación: 02") Cristian Rodriguez (XDS Astana Team) - Dorsal: 186 | Diferencia: + 07' 01" (Bonificación: 12") Clément Berthet (Groupama-FDJ United) - Dorsal: 91 | Diferencia: + 07' 19" (Bonificación: 02") Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - Dorsal: 35 | Diferencia: + 08' 55" Harold Tejada (XDS Astana Team) - Dorsal: 181 | Diferencia: + 09' 48"

Así va la clasificación de la montaña