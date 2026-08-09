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Reconocida presentadora fue condenada a muerte: de esto se le acusa

Su defensa apelará la sentencia ante una instancia superior.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 08 de 2026
10:06 a. m.
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El 5 de septiembre de 2026, una reconocida presentadora de televisión de Egipto fue condenada a muerte por el Tribunal Penal de El Cairo.

Se trata de Sarah Khalifa, que durante su carrera como periodista se destacó como conductora, corresponsal y no solo cubrió temas relacionados con el entretenimiento y los artistas, sino que también estuvo a cargo de un programa en el que se abordaron aspectos policiales y de seguridad.

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Esta presentadora fue capturada en abril del 2025 y, de acuerdo con las autoridades a cargo de la investigación, habría estado involucrada con una red de narcotráfico.

¿De qué acusan a Sarah Khalifa, la reconocida presentadora de Egipto condenada a muerte?

El Tribunal Penal de El Cairo ha responsabilizado a la presentadora Sarah Khalifa de financiar la operación y coordinar la compra de insumos en el extranjero para que una organización criminal fabricara sustancias sintéticas ilícitas en laboratorios clandestinos.

A partir de las líneas investigativas, la periodista y otras 11 personas fueron condenadas a muerte debido a que, presuntamente, habrían desempeñado un papel central en la producción y la comercialización de los narcóticos.

Mientras tanto, otros nueve individuos, que según las autoridades habrían cumplido funciones secundarias, fueron condenados a cadena perpetua.

Sin embargo, en medio de esta coyuntura, la presentadora Sarah Khalifa ha negado los cargos y sostenido que nunca tuvo un motivo económico para estar vinculada con el delito de narcotráfico.

¿Qué sigue ahora luego de que Sarah Khalifa, la reconocida presentadora de Egipto, fue condenada a muerte?

La sentencia que se dictó el 5 de septiembre de 2026 es apelable y, en consecuencia, la defensa de Sarah Khalifa ha asegurado que se recurrirá a una instancia superior para que vuelva a evaluarse el caso.

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Es así como, en esa nueva instancia judicial, se volverían a revisar las pruebas con la intención de concluir si la pena impuesta es la correspondiente.

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