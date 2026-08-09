¿Quién será el ganador del Balón de Oro 2026, según la IA? Estos son los favoritos

El Balón de Oro 2026 puede ser uno de los más disputados de los últimos años, pues no hay claro favorito entre los ganadores de la Champions League, Mundial 2026, Copa Africana de Naciones y la respectiva liga doméstica de los 30 nominados.

Entre los nominados aparecen Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Lionel Messi, Luis Díaz, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Vinícius Jr. y Rodri, entre otros. La ceremonia de entrega se realizará el 26 de octubre en Londres.

A diferencia de una clasificación basada únicamente en goles o títulos, la elección del Balón de Oro tiene tres criterios oficiales: actuaciones individuales y carácter decisivo, rendimiento colectivo y títulos, y clase y juego limpio. El ganador será definido por 100 periodistas especializados, quienes deberán ordenar a sus 10 candidatos preferidos y repartirles entre 15 y un punto.

¿Quién es el favorito para ganar el Balón de Oro 2026, según la IA?

Si se cruzan rendimiento individual, protagonismo en partidos importantes y logros colectivos, Harry Kane aparece como uno de los candidatos más fuertes. El delantero del Bayern Múnich terminó la temporada 2025/26 con 73 goles y ocho asistencias en 65 partidos entre club y selección, además de conquistar la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Bota de Oro europea. En el Mundial marcó seis goles con Inglaterra.

Kylian Mbappé también tiene un argumento especialmente potente. El atacante del Real Madrid terminó el Mundial como máximo goleador con 10 tantos, ganó la Bota de Oro del torneo y se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo con 22 goles.

Otro candidato que cumple varios de los criterios es Lamine Yamal. El español fue elegido mejor jugador de LaLiga 2025/26 después de registrar 16 goles y 12 asistencias y ayudar al Barcelona a conquistar el campeonato. A esto se suma el título mundial conseguido con España.

El caso de Fabián Ruiz es diferente, pero particularmente interesante: fue campeón del Mundial con España y también de la Champions League con el PSG, aunque su candidatura depende más de su influencia colectiva que de unas cifras individuales comparables con las de Kane o Mbappé.

También hay que considerar a Lionel Messi, quien regresó a la lista de nominados y tuvo una destacada actuación mundialista. El argentino terminó el torneo con ocho goles, segundo en la tabla de goleadores detrás de Mbappé.

¿Qué candidato tiene mejores argumentos según los criterios del Balón de Oro?

Si la evaluación se limita a los criterios oficiales y no a las cuotas de apuestas ni a las campañas mediáticas, Kane, Mbappé y Lamine Yamal aparecen como el grupo con los argumentos más completos. Kane tiene la mejor producción estadística; Mbappé cuenta con una actuación mundialista excepcional y Yamal combina el título mundial con el reconocimiento como mejor jugador de LaLiga.

Por eso, la predicción de una IA basada exclusivamente en estos criterios colocaría a Harry Kane como uno de los favoritos, con Lamine Yamal y Kylian Mbappé inmediatamente detrás. Sin embargo, no existe una fórmula matemática oficial que permita determinar anticipadamente al ganador.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.