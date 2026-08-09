¿Quiere entrar al mundo de la IA? Este test gratuito revela qué debería estudiar

La inteligencia artificial está transformando el trabajo de los programadores y también las habilidades que exigen las empresas.

En consecuencia, para ayudar a quienes buscan entrar o avanzar en este sector, la academia tecnológica Henry habilitó una prueba gratuita que recomienda una ruta de formación según el perfil de cada participante.

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El cuestionario, denominado “Haz match con tu carrera en IA”, tarda aproximadamente dos minutos y estará disponible hasta el domingo 13 de septiembre. La iniciativa coincide con la celebración del Día del Programador en Colombia y permite acceder a una clase virtual gratuita con certificado.

¿Por qué aprender inteligencia artificial puede abrir oportunidades laborales?

El Foro Económico Mundial incluye a los especialistas en inteligencia artificial y a los desarrolladores de software entre las ocupaciones con mejores perspectivas hacia 2030. Sus estimaciones contemplan la creación de 170 millones de puestos de trabajo y el desplazamiento de otros 92 millones.

En Colombia, el Ministerio TIC y Fedesoft calculan que hacen falta más de 85.000 profesionales tecnológicos. Sin embargo, las compañías ya no buscan únicamente personas capaces de escribir código: también valoran el análisis de problemas, el manejo adecuado de herramientas de inteligencia artificial y la capacidad para detectar resultados incorrectos.

“La inteligencia artificial acelera la escritura de código, pero no reemplaza el criterio para decidir qué construir”, señala Federico Hernández, cofundador de Henry.

Este cambio afecta especialmente a quienes apenas ingresan al mercado laboral. El AI Index 2026 de Stanford indica que el empleo de desarrolladores de software entre los 22 y 25 años cayó cerca del 20 % desde finales de 2022 hasta septiembre de 2025.

¿Cómo participar en el quiz gratuito sobre programación e IA?

Los interesados deben ingresar a la plataforma de Henry, registrar sus datos y contestar ocho preguntas relacionadas con sus conocimientos, intereses, creatividad y razonamiento. Al terminarm, recibirán un porcentaje de compatibilidad y una recomendación.

Las rutas disponibles son 'Full Stack AI', dirigida a personas que desean aprender programación desde cero, y 'AI Engineering', diseñada para desarrolladores que buscan incorporar inteligencia artificial en productos y sistemas.

Según el resultado, el usuario podrá inscribirse en una masterclass virtual, que se llevará a cabo el miércoles 9 de septiembre, a las 7:00 de la noche (hora de Colombia), con grabación y certificado.

En medio de esa coyuntura, aunque la herramienta no reemplaza una evaluación técnica o vocacional, ofrece un punto de partida para elegir entre aprender las bases del desarrollo o especializarse en inteligencia artificial.

Este contenido fue creado con poyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.