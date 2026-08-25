Tolima va por la remontada en la Copa Libertadores: dónde ver en vivo y hora

Deportes Tolima visita este martes 25 de agosto a Independiente del Valle por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El equipo colombiano necesita remontar el 0-1 de la ida para continuar en el torneo.

¿Cuándo juegan Tolima vs. Independiente del Valle?

El partido se disputará este martes 25 de agosto, desde las 7:30 p. m., hora colombiana, en el estadio Banco Guayaquil, en Amaguaña, Ecuador.

Tolima llega obligado a buscar un resultado positivo después de caer por la mínima diferencia en el primer encuentro de la serie. Un triunfo por un gol llevaría la definición a los penaltis, mientras que una victoria por dos o más tantos le permitiría avanzar directamente a la siguiente ronda.

El conjunto dirigido por Sebastián Oliveros, también afronta el compromiso después de acumular tres partidos sin conocer la victoria, por lo que la clasificación representaría un impulso importante para el equipo en el tramo decisivo de la temporada.

¿Dónde ver Tolima vs. Independiente del Valle?

El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores podrá seguirse en Colombia a través de ESPN y Disney+.

El encuentro concentra buena parte de la atención del fútbol colombiano, pues Tolima busca mantener su presencia en el principal torneo de clubes del continente y darle vuelta a una serie que comenzó cuesta arriba en Ibagué.

El escenario ecuatoriano representa uno de los principales obstáculos para Tolima. Independiente del Valle acumula siete victorias consecutivas como local y apenas registra dos derrotas en sus últimos 15 partidos disputados en casa.

Aun así, el equipo colombiano tiene antecedentes recientes que permiten mantener abierta la esperanza. Tolima conserva un invicto reciente ante clubes ecuatorianos en la Copa Libertadores, después de empatar 2-2 con Independiente del Valle y derrotar 0-1 a Macará.

La serie, por lo tanto, enfrenta dos antecedentes distintos: la fortaleza del conjunto ecuatoriano en su estadio y la capacidad de Tolima para conseguir resultados positivos en Ecuador.

¿Quién enfrentará al ganador de Tolima e Independiente del Valle?

La recompensa por superar esta llave será uno de los desafíos más grandes del torneo. El vencedor enfrentará a Flamengo en la siguiente ronda, después de que el conjunto brasileño eliminara a Cruzeiro.

Para Tolima, avanzar significaría meterse entre los mejores equipos de la Libertadores y conseguir una clasificación de alto impacto en su campaña internacional.