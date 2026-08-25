‘Colombia: Voces por la Vida’: más de 7,6 millones se conectaron con RCN

La transmisión del concierto benéfico alcanzó más de 7,6 millones de personas y superó los 13,6 millones de vistas e impactos en el ecosistema de RCN. La jornada logró recaudar $11.193 millones para la reconstrucción de hogares afectados por el terremoto.

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El concierto ‘Colombia: Voces por la Vida’ dejó una cifra que refleja la magnitud de la movilización alrededor de la emergencia: más de 7,6 millones de personas se conectaron con RCN durante la transmisión de la jornada, que además alcanzó más de 13,6 millones de vistas e impactos en todo su ecosistema de medios.

El evento, realizado en Vive Claro, en Bogotá, reunió cerca de 40.000 asistentes y logró recaudar $11.193.557.183, recursos que serán destinados a apoyar la reconstrucción de los hogares de familias damnificadas por el terremoto ocurrido en Colombia.

La transmisión llegó a espectadores dentro y fuera del país a través de la señal principal de Canal RCN, su aplicación, La Mega de RCN Radio y el canal de YouTube de RCN.

¿Cuánto dinero recaudó el concierto ‘Colombia: Voces por la Vida’?

El resultado económico fue uno de los principales datos que dejó la jornada. En total, se reunieron más de $11.193 millones, que serán entregados en su totalidad a Presentes Corporación para apoyar los procesos de reconstrucción en las zonas más afectadas.

La iniciativa fue posible gracias a la articulación de empresas y organizaciones de la industria del entretenimiento, entre ellas Diomar García Eventos, Línea Estratégica Latam, MegaLive, Fundación Con Cora, CMN, MOVE Concerts, OCESA Colombia, Páramo Presenta, Stage Eventos y Producciones, Touring The World, Vibras Lab, Villalón Group, A&C, Vive Claro Distrito Cultural y Ticketmaster Colombia.

¿Cómo se realizó este concierto solidario?

Llevar el concierto a millones de espectadores requirió un importante despliegue técnico. Más de 70 personas hicieron parte directamente del equipo de transmisión, que utilizó 14 cámaras, además de equipos como Steady Cam, grúa, Dolly y Cable Cam.

A este trabajo se sumó la operación general del evento, que involucró a cerca de 6.000 personas entre producción, técnica, logística y dirección.

Durante la transmisión, figuras de Canal RCN y RCN Radio acompañaron la jornada y presentaron las actuaciones de más de 30 artistas, quienes se sumaron al llamado para apoyar la reconstrucción de los hogares afectados.

Entre los talentos que participaron estuvieron Alejandro Villalobos, Ana Karina Soto, Jorge Enrique Abello, Eva Rey, Julieta Piñeres, Juliette Pardau, Sebastián Vega, Violeta Bergonzi, Daniel Trespalacios, Dominica Duque y Orlando Liñán, entre otros.

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Las cifras de audiencia y recaudo muestran el alcance que tuvo una jornada en la que entretenimiento, medios de comunicación y solidaridad se encontraron alrededor de una misma causa: ayudar a las familias que todavía necesitan reconstruir sus hogares y sus vidas tras la emergencia.