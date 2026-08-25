Nacional y América jugarán en Miami por una causa especial

Atlético Nacional y América de Cali se enfrentarán el 5 de septiembre en Fort Lauderdale, Estados Unidos, en un amistoso que tendrá un componente especial: parte de la taquilla será destinada a los damnificados por el terremoto en Colombia.

¿Cuándo jugarán Atlético Nacional y América de Cali?

El duelo entre dos de los clubes más tradicionales del fútbol colombiano se disputará el sábado 5 de septiembre en el Inter Miami Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, Florida.

El encuentro permitirá que los aficionados colombianos radicados en Estados Unidos puedan ver en acción a dos equipos con una amplia rivalidad en el fútbol nacional.

Atlético Nacional confirmó el compromiso a través de sus canales oficiales e invitó a sus seguidores en Miami y sus alrededores a acompañar al equipo en esta jornada.

Más allá de lo deportivo, el partido tendrá un propósito solidario que busca involucrar a la comunidad colombiana residente en Estados Unidos.

¿Cuánto cuestan las boletas para el partido?

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster, con precios desde 44 dólares, valor que equivale aproximadamente a $134.000 pesos colombianos, de acuerdo con la información entregada por Atlético Nacional.

La venta busca reunir a los hinchas de ambos equipos en territorio estadounidense para un encuentro que combina fútbol y solidaridad.

El conjunto antioqueño destacó que una parte de los recursos obtenidos con la venta de las entradas será entregada para apoyar a las personas damnificadas por el terremoto que afectó diferentes zonas de Colombia.

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De esta manera, los aficionados que asistan al estadio no solo tendrán la posibilidad de presenciar el enfrentamiento entre Nacional y América, sino también de contribuir a las ayudas destinadas a los afectados por la emergencia.

¿A dónde irá parte del dinero recaudado?

Según anunció Atlético Nacional, parte de la taquilla será destinada a los damnificados por el terremoto en Colombia.

La iniciativa aprovecha la presencia de ambos clubes en Estados Unidos para convocar a una comunidad colombiana numerosa y convertir el espectáculo deportivo en una oportunidad de apoyo a quienes atraviesan las consecuencias de la emergencia.

El partido se realizará mientras ambos equipos continúan con sus respectivos calendarios deportivos, por lo que también será una oportunidad para sus planteles de mantenerse en competencia y acercarse a sus aficionados fuera del país.

Así, el duelo del 5 de septiembre tendrá un ingrediente adicional al enfrentamiento deportivo: el fútbol colombiano se trasladará a Miami para apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.