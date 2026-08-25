CONMEBOL anunció importante cambio en el formato de Copa Sudamericana

A partir de la temporada 2027, la Copa Conmebol Sudamericana cambia su formato para la primera fase de la competición. Desde el próximo año, esta fase se jugará a partido de ida y vuelta y no solo a un partido como se venía jugando hasta la presente edición. Esta decisión no solo representa una mayor igualdad al momento de competir, sino un alivio para la economía de los clubes que logran la clasificación a esta fase.

Aunque es una buena noticia para los países que participan en la primera fase del torneo, el formato sigue favoreciendo a los clubes de Argentina y Brasil, que no tienen que competir en esta fase y ya están clasificados directamente a la zona de grupos. Actualmente, para las otras ocho confederaciones, se deben enfrentar entre clubes del mismo país para lograr la clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Definido el calendario de las competiciones Conmebol para el 2027

La Dirección de Competiciones y Operaciones de Conmebol informó que la lucha por la Copa Libertadores iniciará en febrero, mientras que 'La Otra Mitad de la Gloria' comenzará en marzo. Además, ya se conocen las fechas de la gran final en ambas competiciones: el 20 de noviembre se conocerá al campeón de la Sudamericana, y el 27 del mismo mes, se coronará al campeón de la 'Gloria Eterna'.

Otra de las competiciones más importantes del continente es la final por la Conmebol Recopa: el partido de ida se jugará el 17 de febrero, mientras la vuelta será el 24. Esta final reúne a los campeones de Libertadores y Sudamericana 2026.

Clubes colombianos clasificados a copas internacionales en 2027

Para el año 2027, hasta el momento solo hay confirmado un equipo colombiano clasificado a la Copa Libertadores y es el Junior de Barranquilla por haber sido campeón de la Liga Betplay 2026-I. El campeón del segundo semestre también tendrá asegurado su cupo al máximo certamen del continente, mientras los otros dos cupos restantes se definirán por la tabla de la reclasificación, que también define los clasificados a la Copa Sudamericana.