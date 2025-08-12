CANAL RCN
Tendencias

Estos son los audífonos con IA que ajustan el sonido y cancelan el ruido exterior

El nuevo dispositivo busca posicionarse como un elemento versátil para entrenar, trabajar y moverse por la ciudad sin perder calidad sonora.

Foto: Noticias RCN.

Noticias RCN

diciembre 08 de 2025
05:22 p. m.
En un año marcado por la creciente demanda de audífonos con IA, llegaron a Colombia unos nuevos que traen una propuesta que combina inteligencia artificial, materiales avanzados y funciones de conectividad que buscan facilitar la vida diaria de los usuarios.

Los nuevos audífonos xbomm Buds de LG buscan adaptarse a cada persona y no al revés.

Esto se traduce en un enfoque en movilidad, trabajo híbrido, ejercicio, entretenimiento y creación de contenido, sin necesidad de alternar entre diferentes dispositivos. La experiencia sonora cambia según el entorno, sin que la persona tenga que intervenir.

Las novedades de los xbomm Buds, los audífonos con IA

Una de las principales innovaciones es su Cancelación de Ruido Adaptativa (ANC). A diferencia de los sistemas tradicionales, el modelo de LG utiliza procesamiento basado en IA para distinguir entre ruidos como tráfico, viento, fricción o motores, filtrándolos de manera selectiva.

El resultado, según LG, es una reducción de ruido hasta 35 % más efectiva en espacios urbanos concurridos. Esta misma tecnología optimiza la claridad de la voz durante llamadas y videollamadas, incluso cuando el usuario está en movimiento.

Los xboom Buds integran un driver de grafeno, un material liviano y rígido que mejora la precisión de la vibración y reduce la distorsión. Esto permite un sonido más nítido, estable y comparable al de dispositivos de gama alta.

Las tecnologías incorporadas en los audífonos xbomm Buds

Los audífonos incorporan Auracast, que permite transmitir un mismo audio a múltiples dispositivos compatibles, ideal para ver contenido en pareja o compartir clases sin cables. A

demás, el sistema Multipoint facilita la conexión simultánea a dos dispositivos, permitiendo alternar entre ellos sin interrupciones.

En términos de uso prolongado, los xboom Buds están pensados para jornadas completas. Su diseño con Ear Hook flexible garantiza estabilidad sin rigidez, mientras que la certificación IPX4 los protege del sudor y la lluvia ligera.

La batería alcanza hasta 10 horas de reproducción continua, extendibles a 30 horas con el estuche de carga.

