Kevin Cataño, portero revelación de Real Cundinamarca: entre Inter Miami y un grande del FPC

El portero de 22 años confirmó diálogos con equipo del fútbol colombiano, mientras se habla de un inminente paso a la MLS.

Kevin Cataño Real Cundinamarca (1)
FOTO: Kevin Cataño - IG

Noticias RCN

diciembre 08 de 2025
12:39 p. m.
En la más reciente final de la segunda división del fútbol colombiano, donde Cúcuta Deportivo terminó ganándose el ascenso enfrentando a Real Cundinamarca, los reflectores de quedaron con el portero Kevin Cataño, quien tuvo todo para ser el héroe, pero terminó siendo el 'villano'.

En los 90 minutos, terminó siendo figura luego de que Cúcuta no lograra marcar dos penales a favor. Luego, en la tanda, atajó otros dos cobros, pero al final decidió patear él mismo y el experimentado Ramiro Sánchez le quitó el protagonismo atajando tres cobros, incluyendo el suyo.

Kevin Cataño y los equipos que lo quieren

De acuerdo a lo que se ha podido conocer, varios clubes de la primera división del fútbol colombiano se interesaron en sus servicios, pero desde hace tiempo en la MLS ya lo tenían en la mira: nada más y nada menos que el Inter de Miami de Lionel Messi.

Así lo reportó el periodista Mariano Olsen de Win Sports, indicando que el acuerdo está muy cerca de cerrarse. Por otro lado, el mismo futbolista habló con Caracol Radio, en donde confirmó diálogos con uno de los grandes de Colombia.

Se trata de Millonarios, equipo que está buscando portero ante la inminente salida de Iván Arboleda. "Hasta donde tengo entendido, ha habido conversaciones, se han reunido y han hablado con Alexander Viveros (representante)".

¿Quién es Kevin Cataño?

La carrera de Kevin Cataño comenzó en las categorías de formación de Atlético Nacional, donde estuvo durante varios años, pero no llegó a debutar como profesional. Salió de su Medellín natal y encontró una oportunidad en el extinto Valledupar FC, donde continuó su proceso.

El club se transformó en Real Soacha en junio de 2023 y posteriormente pasó a llamarse Real Cundinamarca. Su debut llegó en 2022, donde atajó algunos partidos del Torneo BetPlay y desde 2024 se ganó la titularidad. Se rumoró un posible paso a Deportivo Cali a inicios de este año, pero el negocio no se concretó.

