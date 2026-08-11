Millonarios perdió ante Tolima y complicó su clasificación: así quedó la tabla de posiciones

Millonarios sufrió un duro golpe en sus aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II.

El equipo embajador cayó 2-1 ante Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, resultado que dejó abierta la lucha por los últimos tres cupos a falta de una jornada para finalizar la fase regular.

Millonarios perdió ante Tolima y deberá buscar su clasificación en la última fecha

El compromiso estuvo marcado por la necesidad de ambos equipos de conseguir una victoria. Millonarios buscaba asegurar anticipadamente su presencia entre los ocho mejores, mientras que Tolima necesitaba ganar para mantenerse con opciones.

Juan Guillermo Cuadrado abrió el marcador al minuto ocho con un espectacular cobro de tiro libre, consiguiendo su primer gol con la camiseta azul.

Sin embargo, el conjunto pijao reaccionó durante la primera media hora y consiguió remontar el encuentro, dejando a Millonarios en una situación complicada.

Con esta derrota, los dirigidos por Alberto Gamero permanecen con 27 puntos en la séptima posición y tendrán que buscar un triunfo en la última jornada para acercarse a la clasificación.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II

Con cinco equipos clasificados, la pelea por los tres cupos restantes se apretó considerablemente.

Así se encuentran los diez primeros lugares:

Atlético Nacional 39 puntos. América de Cali 36 puntos Deportivo Cali 34 puntos. Atlético Bucaramanga 32 puntos. Independiente Santa Fe 31 puntos. Independiente Medellín 29 puntos Millonarios - 27 puntos Once Caldas - 27 puntos Deportes Tolima - 26 puntos Águilas Doradas - 25 puntos

Medellín, Millonarios y Once Caldas dependen de sus resultados para mantenerse en carrera, mientras que Tolima y Águilas necesitan ganar y esperar otros marcadores.

Cúcuta Deportivo también conserva posibilidades, pues suma 24 puntos y tiene dos compromisos pendientes, a la espera de lo que pase este lunes ante Junior.