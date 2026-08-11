CANAL RCN
Internacional

¿Qué pasó con el campamento de familiares de presos políticos en Venezuela?

Los familiares aseguran que continúan exigiendo la liberación de quienes permanecen detenidos.

Familiares de presos en Venezuela
Foto: AFP

AFP

Noticias RCN

noviembre 08 de 2026
07:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Después de más de diez meses de permanecer frente a una prisión venezolana, los familiares de presos políticos levantaron el campamento que habían instalado a las afueras de la cárcel El Rodeo I, en las afueras de Caracas.

Video evidenció los violentos golpes a los que una mujer sometió a un gatico en Caldas: esto se sabe
RELACIONADO

Video evidenció los violentos golpes a los que una mujer sometió a un gatico en Caldas: esto se sabe

La decisión se produjo en medio de las expectativas por nuevas liberaciones de personas detenidas por motivos políticos, luego de que Estados Unidos insistiera en que el gobierno interino de Delcy Rodríguez continúe con las excarcelaciones.

¿Qué pasó con el campamento de familiares de presos políticos en Venezuela?

Tras 304 días se dio el retiro de las carpas con todos los familiares. Según Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en la mesa de negociación con el gobierno interino, durante esta semana se esperan nuevas excarcelaciones.

Hace casi una semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había pedido a la administración de Delcy Rodríguez dar continuidad a la liberación de presos políticos.

Además, el viernes anterior al retiro del campamento, la líder opositora y premio Nobel de Paz, María Corina Machado, visitó a los familiares que permanecían en las afueras de la prisión.

Sin embargo, las familias aclararon que desmontar el lugar de vigilia no significa que hayan desistido de sus reclamos.

Familias aseguran que continuarán exigiendo la liberación de sus seres queridos

Hiowanha Ávila, hermana de Henryberth Rivas Ávila, detenido desde 2018, recordó el significado que tuvo el campamento para quienes permanecieron durante meses frente a la prisión.

Durante 304 días de resistencia las familias han hecho de este lugar un espacio de solidaridad y acompañamiento.

María Corina Machado y EE. UU. buscan que Delcy Rodríguez declare vacante la presidencia de Venezuela
RELACIONADO

María Corina Machado y EE. UU. buscan que Delcy Rodríguez declare vacante la presidencia de Venezuela

En la misma línea, Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, aseguró que la decisión responde al momento político que atraviesa Venezuela y no representa el fin de la protesta.

No estamos claudicando, sino que trascendemos en el momento político que está viviendo el país y vamos a seguir denunciando que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad.

¿Cuántos presos políticos siguen detenidos en Venezuela?

Las excarcelaciones se enmarcan en la ley de amnistía promulgada por Delcy Rodríguez, después de la captura de Nicolás Maduro en enero, durante un operativo de fuerzas estadounidenses. Maduro permanece recluido en una prisión de Nueva York, donde enfrenta acusaciones por narcotráfico y violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con las cifras citadas en el reporte, cerca de mil personas han sido excarceladas durante este año. No obstante, alrededor de 300 continúan privadas de la libertad y, de ese total, 68 permanecen en El Rodeo I.

VIDEO | Toro se atravesó en medio del entrenamiento de ciclismo del Team Medellín EPM
RELACIONADO

VIDEO | Toro se atravesó en medio del entrenamiento de ciclismo del Team Medellín EPM

Por eso, aunque las familias desmontaron las carpas que durante 304 días ocuparon los alrededores de la cárcel, la exigencia es que se concreten nuevas liberaciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Joven de 21 años fue baleado por error por la policía en Estados Unidos: lo confundieron con su hermano

Papa León XIV

La última misa del papa León XIV en Uruguay: destacó el papel de las madres y la difusión de la fe

Polonia

¿Quién era el atacante de Cracovia? Esto se sabe del joven señalado de matar a seis personas

Otras Noticias

Inteligencia Artificial

Expansión de centros de datos en Colombia abre debate sobre eficiencia y costos de la inteligencia artificial

Expertos advierten que el reto ya no se limita a construir más centros de datos, sino a garantizar que estos recursos operen de manera eficiente.

Energías Renovables

Tener paneles no basta: los obstáculos que ponen en riesgo el negocio solar en Colombia

Las fallas de la red y los retrasos en las conexiones pueden reducir los ingresos de las minigranjas solares, incluso cuando ya están listas.

Millonarios

Cuadrado marcó su primer gol con Millonarios: en video el impresionante tiro libre ante Tolima

Animales

Video evidenció los violentos golpes a los que una mujer sometió a un gatico en Caldas: esto se sabe

Enfermedades

Enfermedad asociada con roedores ya superó los 4 mil casos en Colombia