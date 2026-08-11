Después de más de diez meses de permanecer frente a una prisión venezolana, los familiares de presos políticos levantaron el campamento que habían instalado a las afueras de la cárcel El Rodeo I, en las afueras de Caracas.

La decisión se produjo en medio de las expectativas por nuevas liberaciones de personas detenidas por motivos políticos, luego de que Estados Unidos insistiera en que el gobierno interino de Delcy Rodríguez continúe con las excarcelaciones.

¿Qué pasó con el campamento de familiares de presos políticos en Venezuela?

Tras 304 días se dio el retiro de las carpas con todos los familiares. Según Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en la mesa de negociación con el gobierno interino, durante esta semana se esperan nuevas excarcelaciones.

Hace casi una semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había pedido a la administración de Delcy Rodríguez dar continuidad a la liberación de presos políticos.

Además, el viernes anterior al retiro del campamento, la líder opositora y premio Nobel de Paz, María Corina Machado, visitó a los familiares que permanecían en las afueras de la prisión.

Sin embargo, las familias aclararon que desmontar el lugar de vigilia no significa que hayan desistido de sus reclamos.

Familias aseguran que continuarán exigiendo la liberación de sus seres queridos

Hiowanha Ávila, hermana de Henryberth Rivas Ávila, detenido desde 2018, recordó el significado que tuvo el campamento para quienes permanecieron durante meses frente a la prisión.

Durante 304 días de resistencia las familias han hecho de este lugar un espacio de solidaridad y acompañamiento.

En la misma línea, Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, aseguró que la decisión responde al momento político que atraviesa Venezuela y no representa el fin de la protesta.

No estamos claudicando, sino que trascendemos en el momento político que está viviendo el país y vamos a seguir denunciando que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad.

¿Cuántos presos políticos siguen detenidos en Venezuela?

Las excarcelaciones se enmarcan en la ley de amnistía promulgada por Delcy Rodríguez, después de la captura de Nicolás Maduro en enero, durante un operativo de fuerzas estadounidenses. Maduro permanece recluido en una prisión de Nueva York, donde enfrenta acusaciones por narcotráfico y violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con las cifras citadas en el reporte, cerca de mil personas han sido excarceladas durante este año. No obstante, alrededor de 300 continúan privadas de la libertad y, de ese total, 68 permanecen en El Rodeo I.

Por eso, aunque las familias desmontaron las carpas que durante 304 días ocuparon los alrededores de la cárcel, la exigencia es que se concreten nuevas liberaciones.