Expansión de centros de datos en Colombia abre debate sobre eficiencia y costos de la inteligencia artificial

Colombia avanza en la consolidación de su infraestructura tecnológica para responder a la creciente demanda de servicios digitales e inteligencia artificial (IA).

Sin embargo, expertos advierten que el reto ya no se limita a construir más centros de datos, sino a garantizar que estos recursos operen de manera eficiente y sostenible.

De acuerdo con un análisis de ProColombia citado por BMC Helix, el país cuenta actualmente con 55 proyectos de centros de datos identificados, de los cuales 46 ya están en funcionamiento.

Esta expansión responde al crecimiento de la computación en la nube, la analítica avanzada y las aplicaciones basadas en IA, que requieren mayores capacidades de almacenamiento y procesamiento.

Además, el informe State of the Data Center 2026 de AFCOM señala que el 72 % de los profesionales de tecnologías de la información considera que la adopción de inteligencia artificial incrementará significativamente las necesidades de capacidad en los centros de datos.

Infraestructura en crecimiento, pero con desafíos de optimización

El aumento de la capacidad tecnológica también ha puesto sobre la mesa la necesidad de administrar de forma más eficiente los recursos disponibles.

Según el documento, muchas organizaciones enfrentan dificultades para identificar servidores, aplicaciones y bases de datos que permanecen subutilizados, situación que puede derivar en gastos operativos innecesarios y en una infraestructura sobredimensionada.

Antonio Monti, vicepresidente de NOLA & SOLA de BMC Helix, aseguró que la sostenibilidad tecnológica no solo está relacionada con el consumo energético, sino también con la capacidad de gestionar adecuadamente los recursos y evitar capacidades ociosas. Según explicó, el crecimiento de la IA obliga a las compañías a encontrar un equilibrio entre innovación, eficiencia y control de costos.

La sostenibilidad tecnológica gana protagonismo

El auge de la nube y de las cargas de trabajo asociadas a la inteligencia artificial también está generando nuevos retos financieros para las empresas. Aunque estas tecnologías permiten ampliar capacidades según las necesidades del negocio, mantener recursos por encima de la demanda real puede traducirse en costos innecesarios.

Frente a este escenario, BMC Helix destaca la importancia de implementar herramientas de análisis, monitoreo y planificación que faciliten una mejor toma de decisiones sobre la infraestructura tecnológica.

La compañía sostiene que la eficiencia operativa, la automatización y la observabilidad serán factores clave para que las organizaciones puedan crecer de forma sostenible, optimizando inversiones y fortaleciendo la continuidad de sus operaciones.

La tendencia, concluye el análisis, apunta a que la sostenibilidad tecnológica evolucione más allá del ahorro energético para incorporar criterios de eficiencia empresarial, enfocados en aprovechar mejor los recursos disponibles y controlar los costos derivados de la expansión de la inteligencia artificial.