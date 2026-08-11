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Bucaramanga goleó a Jaguares en Montería y se instaló en los ocho: así van los clasificados

Atlético Bucaramanga goleó 4-0 a Jaguares y aseguró su clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II. Así van los equipos clasificados.

Bucaramanga goleó a Jaguares en Montería y se instaló en los ocho: así van los clasificados
Foto: Bucaramanga

Noticias RCN

noviembre 08 de 2026
05:57 p. m.
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Atlético Bucaramanga consiguió una victoria clave en la recta final de la Liga BetPlay 2026-II.

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El conjunto santandereano goleó 4-0 a Jaguares de Córdoba en Montería, llegó a 32 puntos y aseguró su presencia en los cuadrangulares semifinales, cuando resta una jornada para terminar la fase regular del campeonato.

Bucaramanga goleó a Jaguares y aseguró su clasificación

El equipo leopardo salió decidido a conseguir los tres puntos y rápidamente encontró el camino hacia la victoria. Brandon Caicedo abrió el marcador al minuto 12, mientras que un autogol de Rafael Bustamante, apenas dos minutos después, amplió la ventaja para los visitantes.

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Con el resultado a su favor, Bucaramanga manejó el compromiso y aprovechó los espacios que dejó su rival, que ya había confirmado su descenso a la segunda división del fútbol colombiano.

Durante el segundo tiempo, Brandon Caicedo volvió a aparecer al minuto 76 para marcar su segundo gol de la tarde. Posteriormente, Fabián Sambueza anotó al 79 y selló la goleada 4-0 en territorio cordobés.

La victoria permitió que el conjunto santandereano llegara a 32 unidades y se ubicara en la cuarta posición de la tabla, dejando atrás cualquier preocupación por su clasificación.

¿Cuáles equipos están clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II?

Con el triunfo de Bucaramanga, ya son cinco los equipos que tienen asegurado su lugar en la siguiente fase del campeonato colombiano.

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Los clubes clasificados son Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga.

De esta manera, todavía quedan tres cupos disponibles para completar los ocho participantes de los cuadrangulares semifinales.

Equipos como Millonarios, Independiente Medellín, Once Caldas y Águilas Doradas protagonizan una intensa disputa por mantenerse en los puestos de clasificación.

La última jornada será determinante para conocer a los tres equipos restantes y establecer las posiciones definitivas. Además, los clubes que terminen en los dos primeros lugares buscarán obtener la ventaja deportiva conocida como punto invisible, importante en la lucha por llegar a la final.

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