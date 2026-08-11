Enfermedad asociada con roedores ya superó los 4 mil casos en Colombia

La leptospirosis se ha convertido en una enfermedad de especial atención para las autoridades sanitarias en Colombia, principalmente por los riesgos de exposición durante las temporadas de lluvias, cuando las inundaciones y la acumulación de agua pueden favorecer el contacto con ambientes contaminados.

Esta infección es ocasionada por bacterias del género Leptospira, que pueden encontrarse en la orina de determinados animales. Aunque suele relacionarse con las ratas, otros mamíferos también pueden portar la bacteria y transmitirla indirectamente a las personas.

Según los datos del Instituto Nacional de Salud (INS), hasta la semana epidemiológica 43, con corte al 31 de octubre de 2026, el país acumulaba 4.215 notificaciones entre casos probables y confirmados por laboratorio.

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¿Cuáles son las regiones de Colombia con más casos de leptospirosis?

Los reportes de vigilancia epidemiológica muestran que Antioquia encabeza el listado nacional, con 653 casos, seguida de Tolima, que contabiliza 637. En tercer lugar aparece Santander, con 230 notificaciones.

Otras entidades territoriales con cifras importantes son Huila con 203 casos, Caquetá con 199, Risaralda con 185, Cartagena con 153, Cundinamarca con 136, Bogotá con 117 y Barranquilla con 111.

La enfermedad no se transmite únicamente por el contacto directo con roedores. También puede adquirirse al caminar por terrenos contaminados, manipular materiales expuestos a la orina de animales infectados o entrar en contacto con aguas estancadas que contengan la bacteria.

Diana Sandoval, especialista del programa de Enfermería de la Universidad Manuela Beltrán, explica que el microorganismo puede ingresar al cuerpo mediante pequeñas lesiones en la piel o a través de las mucosas de los ojos, la nariz y la boca.

¿Qué síntomas produce la leptospirosis y cómo se puede prevenir?

Una de las principales dificultades para identificar la enfermedad es que sus primeras manifestaciones pueden parecerse a las de otras infecciones. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, molestias musculares, náuseas, vómito, diarrea y enrojecimiento de los ojos.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), las señales suelen aparecer entre cinco y catorce días después de la exposición, aunque el periodo puede extenderse desde dos hasta treinta días.

En determinadas circunstancias, la infección puede agravarse y comprometer órganos como los riñones y el hígado, además de producir dificultades respiratorias o meningitis.

Para reducir los riesgos, las recomendaciones incluyen evitar el contacto con aguas posiblemente contaminadas, utilizar botas y elementos de protección al ingresar a zonas inundadas, cubrir adecuadamente las heridas y mantener los espacios libres de condiciones que favorezcan la presencia de roedores.

También es importante proteger los alimentos y el agua de consumo, así como mantener hábitos de higiene en las viviendas.

Las autoridades sanitarias recomiendan buscar atención médica ante la aparición de síntomas después de una posible exposición, especialmente si hubo contacto con inundaciones, barro o ambientes donde puedan encontrarse animales infectados.

Esta nota cuenta con fragmentos de IA y fue editada por un periodista de Noticias RCN.