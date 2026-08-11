Cuadrado marcó su primer gol con Millonarios: en video el impresionante tiro libre ante Tolima

Juan Guillermo Cuadrado fue protagonista este domingo 8 de noviembre en el partido entre Millonarios y Deportes Tolima, correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II.

El experimentado futbolista anotó un golazo de tiro libre en los primeros minutos del compromiso, consiguiendo así su primera anotación con la camiseta azul desde su regreso al fútbol colombiano.

VIDEO: así fue el golazo de tiro libre de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios

El encuentro comenzó de la mejor manera para Millonarios, que necesitaba conseguir una victoria en Ibagué para asegurar anticipadamente su clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Apenas transcurrían ocho minutos cuando Cuadrado se encargó de ejecutar un tiro libre cerca del área del Deportes Tolima.

El futbolista tomó distancia y sacó un potente remate que sorprendió al arquero rival, quien no alcanzó a reaccionar ante la velocidad del balón.

La anotación desató la celebración de los jugadores embajadores y representó un momento especial para Cuadrado, quien consiguió estrenarse como goleador de Millonarios.

Sin embargo, la alegría del conjunto bogotano duró poco. Deportes Tolima reaccionó rápidamente y logró darle vuelta al marcador durante la primera media hora del compromiso.

¿Por qué es importante el partido entre Tolima y Millonarios?

Más allá del gol de Cuadrado, el encuentro tenía una gran importancia para ambos equipos en la lucha por avanzar a la siguiente fase de la Liga BetPlay.

Millonarios llegaba con 27 puntos y la posibilidad de asegurar su clasificación con una victoria, mientras que Tolima necesitaba sumar de a tres para mantener vivas sus opciones de ingresar al grupo de los ocho mejores.