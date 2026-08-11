Embajador Mauricio Gaona defiende su postura sobre el Acuerdo de Paz y responde al expresidente Santos

Antes de ser nombrado embajador de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas, Mauricio Gaona era conocido por un libro que escribió, por la vehemencia con la que debatió con el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y por ser uno de los académicos más respetados en el derecho internacional.

Gaona habló con Noticias RCN sobre su postura frente al acuerdo de paz y la seguridad del país, el crucial papel de Colombia ante el Consejo de Seguridad de la ONU y su opinión sobre el coronel Plazas Vega, quien es candidato para ser embajador en Perú.

Usted dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el acuerdo de paz no es un modelo para el mundo, ¿se mantiene en lo dicho?

Lo volvería a decir un millón de veces más. De hecho, le diría que lo dije varias veces. En el mes de negociaciones antes de la sesión hablé con los embajadores de cada país y la frase fue la misma: “Sin seguridad no hay paz”.

Y los embajadores expresaron sus observaciones, al igual que Naciones Unidas, y al final obtuvimos un respaldo unánime del Consejo de Seguridad. Hay que decir que no es común que países como Rusia, China y Estados Unidos voten en la misma dirección, no solo se trata de todos los votos positivos, sin ninguna abstención, así mismo hay que agradecer las palabras del jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, entendiendo lo que se hizo en esa labor.

El expresidente Juan Manuel Santos dijo que usted había hecho el ridículo, ¿qué le responde?

Es una reacción naturalmente política, en el momento en que sus esos calificativos es la falta de argumentos. Las cifras no ayudan, las cifras fueron expresadas, se hizo una revisión objetiva. Creo que habla más de él que de mí, y habla más de su gobierno que del nuestro.

¿Le está achacando al acuerdo de paz problemas que son culpa de la mala implementación?

Hay variantes. Una cosa es el acuerdo y la implementación, pero hay errores en los dos. El embajador reconoció dos cosas importantes en la desmovilización inicial, pero hay que decirlo, las disidencias vienen del grupo que se desmovilizó y el aumento de casi el 42% de los que no desmovilizaron está ahí.

Creo que la única falacia que hay en esto es que hay paz en Colombia. Uno no puede ocultar el sol con las manos, y este es uno de esos casos.

No es solamente el tema del acuerdo en su diseño e implementación, sino que el diseño llevó más a un estado de impunidad que a un estado de paz. Esa es una de las grandes falencias del acuerdo.

¿Cuántos traslados ha pedido de su equipo en su misión ante la ONU y cuáles fueron las razones?

Encontré un excelente grupo de funcionarios en todas las áreas y los que quedaron constituyen, tal vez, el cuerpo diplomático más calificado que tiene Colombia en el mundo.

También tengo que decir que los cuatro traslados hacen parte de un proceso natural en el que se necesitan nuevas experticias y habilidades para el rol que Colombia entra a jugar en el Consejo de Seguridad, sobre todo porque lo estaremos presidiendo en octubre de 2027.

No era que los funcionarios tuvieran un problema de competencia, tampoco hubo temas de abuso o maltrato, eso no ha existido.

Se ha llegado a hablar de maltrato a funcionarios en la Embajada, ¿de dónde salen esas versiones?

Naturalmente circularon toda la semana, no hay ninguna queja ni denuncia, son versiones infundadas y tendenciosas. Ejerceré todas las acciones legales, ante todas las instancias y las cortes para defender mi nombre y el de mi familia. Soy una persona que, de cuna y principios, no es de malos tratos, no es lo que aprendí de mi padre, no es lo que soy.

Simplemente estoy eligiendo el equipo más calificado porque los retos que tenemos, las habilidades que necesitamos son las más demandantes.

¿Tendremos secretario general de la ONU de origen latinoamericano?

Tengo que decir que los únicos dos miembros hispanos en el Consejo de Seguridad, Colombia y Panamá, hemos hecho los esfuerzos y hemos sido claros en que nos parece que el próximo secretario general debe ser latino.

Hicimos una declaración con 33 países la semana pasada, pidiéndole a Naciones Unidas que escuche esa voz. Hay una orientación que por distribución geográfica le corresponde a América Latina. De manera que esa posición existe y ha tenido un efecto en las negociaciones.

¿Hay tiempo e interés de Colombia de tener un candidato para ese cargo?

Siempre sería un privilegio, creo que Colombia tiene candidatos interesantes. Pero tengo que ser sincero, el tiempo para que eso ocurra se está cerrando. Necesitamos un secretario general de la ONU en enero, es decir que quedan apenas unas semanas y en estos momentos han entrado dos candidatos, uno de Turquía y uno de Emiratos Árabes.

Usted perdió a su padre en el Palacio de Justicia y ha sido crítico del coronel Plazas Vega, hoy el gobierno lo nomina como embajador en Perú, ¿qué piensa de eso?

Tengo que ser honesto, cambiaron las circunstancias, pero no la historia.

El presidente conoce mi versión y opiniones, he dado mi opinión sobre Plazas Vega durante 40 años, mal haría en cambiarla ahora, está en videos, de manera que pienso lo mismo. En cuanto al presidente, no hay nadie que le pueda decir a quién tiene que remover o dejar, es una decisión constitucional.

Pienso que tuvo sus razones para nombrarlo, igual que a mí, no las cuestiono porque no las conozco. Respeto al presidente, con quien tengo una buena relación.

¿Le ha expresado ese malestar al presidente?

Tengo la impresión de que el no tenía la versión completa, y en algún momento lo conversamos, pero ya entrar a decirle a quién puede nombrar, entramos en materia constitucional. Cuando eso salió yo estaba negociando la resolución del acuerdo de paz en Colombia, entonces hay intereses nacionales que están por encima de cualquier distinción.

De nuevo, mi posición es clara, la decisión del presidente le corresponde a él. Mi opinión del señor Plazas está en la historia y no ha cambiado.