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Baja de última hora en la Selección Colombia: Néstor Lorenzo llamó a un nuevo jugador

La Selección Colombia confirmó una baja de última hora por lesión. Néstor Lorenzo convocó a Óscar Cortés para los amistosos ante Chile en noviembre.

Foto: AFP.

Sebastián Montañez

noviembre 08 de 2026
06:33 p. m.
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La Selección Colombia sufrió una modificación de última hora en su convocatoria para los amistosos de noviembre de 2026.

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El técnico Néstor Lorenzo no podrá contar con Jaminton Campaz, quien presentó una lesión durante su más reciente compromiso con Rosario Central de Argentina. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó su ausencia y anunció al jugador que ocupará su lugar.

¿Por qué Jaminton Campaz salió de la convocatoria de la Selección Colombia?

La noticia se conoció este domingo 8 de noviembre, cuando la Federación Colombiana de Fútbol informó que Campaz no podrá incorporarse a la concentración del combinado nacional.

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Según el reporte médico, el extremo presenta un leve edema provocado por una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo, situación que le impide estar disponible para los próximos encuentros.

Aunque inicialmente había sido incluido en la lista de convocados, el cuerpo técnico decidió no arriesgar su recuperación.

En su reemplazo fue llamado Óscar Cortés, futbolista del Club Atlético Huracán (Argentina), quien se sumará al grupo dirigido por Lorenzo para afrontar los dos compromisos internacionales.

La Federación también expresó sus deseos de pronta recuperación para Campaz, con la expectativa de que pueda regresar en buenas condiciones a futuras convocatorias.

¿Cuándo juega la Selección Colombia sus amistosos de noviembre?

La Selección Colombia cerrará su calendario de 2026 con dos partidos amistosos frente a Chile, encuentros que servirán para seguir evaluando alternativas dentro del plantel.

El primero se disputará el viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali, desde las 7:00 p. m., hora colombiana.

Posteriormente, el martes 17 de noviembre, Colombia visitará a Chile en el Estadio Nacional de Santiago. El compromiso comenzará a las 6:00 p.m., hora de nuestro país.

Los aficionados podrán seguir ambos encuentros a través de la señal del Canal RCN.

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