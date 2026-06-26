Yeferson Cossio se pronunció tras el doble terremoto en Venezuela: esto dijo

Venezuela se encuentra afrontando una difícil situación debido a que el 24 de junio, sobre las 5:04 de la tarde, se presentó un doble terremoto.

El epicentro fue cerca de la costa norte del país y las magnitudes fueron de 7.1 y 7.5, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Según el reporte de las autoridades, se ha confirmado la muerte de más de 900 personas.

Además, se han encontrado más de 3.300 heridos y se han reportado más de 50.000 personas como desaparecidas.

En medio de ese complejo panorama, varios artistas y famosos se han solidarizado con Venezuela y, entre ellos, Yeferson Cossio decidió pronunciarse. ¿Qué dijo?

Este fue el mensaje de Yeferson Cossio tras el doble terremoto en Venezuela

Luego de lo sucedido en Venezuela, Yeferson Cossio subió una historia de Instagram en la que se mostró impactado.

"Uy, Venezuela", escribió el creador de contenido junto a un emoticón de un corazón roto.

Y, debido a que algunos de sus contenidos están enfocados en las obras sociales, algunos internautas creen que podría enviar ayudas en los próximos días.

Sin embargo, por ahora, Yeferson Cossio no ha revelado detalles adicionales.

Westcol también se pronunció tras el doble terremoto en Venezuela: esto dijo

"Haré un 10 horas de stream el sábado y otras 10 horas el domingo para recaudar dinero que será destinado directamente a la situación en Venezuela. Muy devastador todo, mucha fuerza", escribió Westcol en su cuenta de X.

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"Las ayudas se van a enviar. Esto es una tragedia y es muy delicado y fuerte todo lo que está pasando. Gracias a muchos videos y a todos los canales de difusión, creo que todo el mundo se está sumando. Aquí nadie está buscando lucrarse de algo así. Esto mismo lo hice con la tragedia que sucedió en Córdoba, Colombia, y pudimos enviar camiones con suministros y mercados", añadió en otro tweet.