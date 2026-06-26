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Así quedará el partido entre la Selección Colombia vs. Portugal, por el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

¡Se define el grupo K y la inteligencia artificial entregó su resultado!

Foto: AFP.

Nicolás Forero

junio 26 de 2026
04:31 p. m.
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La Selección Colombia, que ya se encuentra clasificada a los dieciseisavos del Mundial 2026, cerrará la fase de grupos enfrentando a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

El encuentro se disputará en el Estadio Miami, ante un poco más de 65.000 espectadores, desde las 6:30 de la tarde (hora de Colombia).

¡Atento! Por ahora, este es el rival que estaría enfrentando Colombia en dieciseisavos del Mundial 2026
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Además, es crucial debido a que se definirá cuál es la selección que gana el grupo y se queda con la primera posición.

Por lo tanto, la inteligencia artificial analizó el panorama y reveló su resultado. ¿Cuál fue?

Así queda Colombia vs. Portugal, de acuerdo con la inteligencia artificial

Según el análisis de la inteligencia artificial, la Selección Colombia empatará 1-1 vs. Portugal.

"Creo que será uno de los mejores partidos de la fase de grupos. Portugal tendrá más posesión, pero Colombia generará las ocasiones más peligrosas al contragolpe. Veo un encuentro muy equilibrado que terminará repartiendo puntos, resultado que dejaría a Colombia como primera del Grupo K y a Portugal como segunda", planteó la inteligencia artificial.

"Portugal está obligada a buscar la victoria si quiere terminar como líder del Grupo K, pero Colombia puede administrar el encuentro porque el empate le sirve. Ese contexto puede generar un partido con dos tiempos muy distintos: una primera mitad de mucho estudio y una segunda con los portugueses arriesgando más espacios. Mi marcador sería 1-1", concluyó.

Así está el grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Por ahora, luego de las dos primeras fechas disputadas, la Selección Colombia es líder del grupo K, pero Portugal la escolta de cerca.

Este será el rival de la Selección Colombia en dieciseisavos del Mundial 2026, según la inteligencia artificial
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El panorama está así:

  1. Colombia: 6 puntos (+3).
  2. Portugal: 6 puntos (+5).
  3. República Democrática del Congo: 1 punto (-1).
  4. Uzbekistán: 0 puntos (-7).

Recuerde que el partido entre la Selección Colombia se transmitirá en la App y en la señal principal del Canal RCN, desde las 4:30 de la tarde.

Asimismo, podrá verlo completamente gratis por el TikTok y el Youtube del Canal RCN.

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