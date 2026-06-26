CANAL RCN
Economía

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 26 de junio de 2026

¡Hubo una nueva combinación luego del sorteo del Super Astro Luna de este 26 de junio! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

junio 26 de 2026
09:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Luna tiene una particularidad que se repite todos los días: el desarrollo del juego termina concentrado en una única publicación. Cuando concluye el sorteo, la combinación oficial se convierte en el documento que resume toda la jornada.

Este 26 de junio de 2026, el proceso volvió a completarse con la divulgación del resultado oficial. Las cifras sorteadas y el signo zodiacal pasan desde ahora a identificar esta edición del Astro Luna.

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 24 de junio de 2026
RELACIONADO

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 24 de junio de 2026

Una vez publicada la combinación, el resultado deja de ser una expectativa para convertirse en un dato verificable. Es la información que permanece disponible como referencia de la jornada y la que distingue este sorteo dentro de la programación diaria.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 26 de junio de 2026? Descubra aquí el resultado exacto.

Resultado del Super Astro Luna hoy 26 de junio de 2026

Los apostadores se conectaron con el Super Astro Luna de este 26 de junio de 2026 a partir de las 10:50 de la noche.

La combinación ganadora en esta ocasión fue:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

La combinación publicada cierra oficialmente la edición del Super Astro Luna de este viernes

Cada resultado constituye un registro independiente dentro del Super Astro Luna. Las combinaciones no se acumulan para formar un patrón ni sustituyen a las anteriores; simplemente identifican la fecha en la que fueron obtenidas.

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 23 de junio de 2026
RELACIONADO

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 23 de junio de 2026

Con la publicación de la secuencia correspondiente al 26 de junio de 2026, queda oficialmente cerrada la edición de este viernes. La combinación anunciada pasa a formar parte del historial diario del juego y será la referencia oficial para esta jornada nocturna.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fenalco

Todo lo que debe saber sobre la Primatón 2026 con más de 800 marcas

Prima

Prima de mitad de año para docentes 2026: ¿Quiénes cobran el retroactivo salarial?

Comercio

Anuncian Primatón 2026 en Colombia: fechas y las más de 800 marcas para comprar

Otras Noticias

Venezuela

Federación Venezolana de Fútbol confirma la muerte de reconocido jugador en La Guaira

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) lamentó profundamente su partida y destacó orgullo, compromiso y amor por los colores del país.

Feminicidio

Capturan en Ecuador a británico requerido por presunto feminicidio de Natalia Villalba

El ciudadano británico fue capturado en Ecuador por investigación de presunto feminicidio en Bogotá. Conozca los detalles.

Mundial de fútbol

Así está el historial de Colombia frente a selecciones europeas en mundiales

Europa

Calor extremo pone al límite a hospitales en Europa

Yeferson Cossio

Yeferson Cossio se pronunció tras el doble terremoto en Venezuela: esto dijo