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Federación Venezolana de Fútbol confirma la muerte de reconocido jugador en La Guaira

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) lamentó profundamente su partida y destacó orgullo, compromiso y amor por los colores del país.

Foto: Freepik.
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Noticias RCN

junio 26 de 2026
08:45 p. m.
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El fútbol venezolano atraviesa uno de sus momentos más dolorosos tras confirmarse la muerte del joven jugador Yimvert Berroterán, integrante de la selección nacional juvenil, en medio de la devastación causada por el doble terremoto que golpeó al país el pasado 24 de junio.

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La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) lamentó profundamente su partida y destacó que Berroterán “representó con orgullo, compromiso y amor los colores de nuestro país”. Su fallecimiento enluta a la familia Vinotinto y deja una huella imborrable en quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha.

Foto: Instagram fvf_oficial
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Una promesa truncada

Berroterán, quien vestía la camiseta número 19 de la selección juvenil, era considerado una de las promesas del balompié venezolano. Su carrera se apagó en medio de la tragedia nacional que ya deja “casi mil muertos y más de 50.000 desaparecidos”.

Compañeros y técnicos lo recuerdan como un joven disciplinado y apasionado por el deporte. “Tu luz seguirá presente en cada latido Vinotinto”, expresó la FVF en su comunicado oficial.

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Dolor en medio del desastre

Los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurrieron en menos de un minuto y devastaron especialmente al balneario de La Guaira, donde altos edificios colapsaron y se transformaron en montañas de arena y escombros. El gobierno anunció la militarización de la zona, mientras crece la impotencia por la falta de ayuda oficial para rescatar sobrevivientes.

En medio de este panorama, la muerte de Yimvert Berroterán se convierte en símbolo del dolor colectivo: un joven talento que no pudo escapar de la tragedia y cuya memoria quedará ligada para siempre al fútbol venezolano.

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