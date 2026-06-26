🔴EN VIVO🔴 Uruguay 0-1 España, Mundial 2026: Vea el partido en directo HOY

El Estadio Guadalajara (Estadio Akron) en México se viste de gala este viernes para albergar el enfrentamiento más esperado del Grupo H. Uruguay y España cierran la primera fase de la cita mundialista de 2026 en un escenario de auténtica tensión, donde la clasificación a los dieciseisavos de final pende de un hilo para ambos combinados.

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La situación en la tabla deja poco margen para la especulación:

España lidera la zona con 4 puntos y una diferencia de goles de +4, producto de su empate sin goles ante la sorpresiva Cabo Verde y una contundente goleada 4-0 frente a Arabia Saudí. Un empate o una victoria asegurará el liderato y el boleto directo para la "Roja" de Luis de la Fuente.

Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, llega en una posición mucho más comprometida con 2 puntos. Dos empates consecutivos (2-2 ante Cabo Verde y 1-1 contra Arabia Saudí) han dejado un sabor amargo en la delegación charrúa, que se ve obligada a sumar de a tres si no quiere depender de otros resultados o meterse en la incómoda tómbola de los mejores terceros.

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Un choque de máxima presión

Bielsa ha sido tajante en las horas previas al encuentro, catalogando el cruce como "una final" en la que "la disposición para disputar cada pelota va a ser máxima". Se espera que la Celeste despliegue su habitual intensidad en la presión alta y transiciones rápidas comandadas por Federico Valverde en el eje de la cancha y el peligro de Darwin Núñez en ataque.

Por su parte, España buscará imponer las condiciones desde el manejo de la posesión, el control del ritmo y el desequilibrio en las bandas con figuras como Lamine Yamal y el olfato goleador de Mikel Oyarzabal, quien viene de firmar un doblete ante el conjunto saudí.