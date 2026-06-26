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🔴EN VIVO🔴 Uruguay 0-1 España, Mundial 2026: Vea el partido en directo HOY

Siga todas las emociones de la definición del grupo H.

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junio 26 de 2026
06:00 p. m.
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El Estadio Guadalajara (Estadio Akron) en México se viste de gala este viernes para albergar el enfrentamiento más esperado del Grupo H. Uruguay y España cierran la primera fase de la cita mundialista de 2026 en un escenario de auténtica tensión, donde la clasificación a los dieciseisavos de final pende de un hilo para ambos combinados.

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La situación en la tabla deja poco margen para la especulación:

  • España lidera la zona con 4 puntos y una diferencia de goles de +4, producto de su empate sin goles ante la sorpresiva Cabo Verde y una contundente goleada 4-0 frente a Arabia Saudí. Un empate o una victoria asegurará el liderato y el boleto directo para la "Roja" de Luis de la Fuente.
  • Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, llega en una posición mucho más comprometida con 2 puntos. Dos empates consecutivos (2-2 ante Cabo Verde y 1-1 contra Arabia Saudí) han dejado un sabor amargo en la delegación charrúa, que se ve obligada a sumar de a tres si no quiere depender de otros resultados o meterse en la incómoda tómbola de los mejores terceros.

Siga las estadísticas de Uruguay vs. España aquí

Un choque de máxima presión

Bielsa ha sido tajante en las horas previas al encuentro, catalogando el cruce como "una final" en la que "la disposición para disputar cada pelota va a ser máxima". Se espera que la Celeste despliegue su habitual intensidad en la presión alta y transiciones rápidas comandadas por Federico Valverde en el eje de la cancha y el peligro de Darwin Núñez en ataque.

Por su parte, España buscará imponer las condiciones desde el manejo de la posesión, el control del ritmo y el desequilibrio en las bandas con figuras como Lamine Yamal y el olfato goleador de Mikel Oyarzabal, quien viene de firmar un doblete ante el conjunto saudí.

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