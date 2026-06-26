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Uruguay vs. España, por el Mundial 2026: hora y canal para ver EN VIVO y en DIRECTO

Los 'charrúas' tienen que ganar para soñar con la clasificación a los dieciseisavos de la Copa del Mundo.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

junio 26 de 2026
02:45 p. m.
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Uruguay no tiene mañana, sino que tiene que ganar sí o sí para seguir vivo en la Copa del Mundial 2026.

Este viernes 26 de junio, enfrentará a la España liderada por figuras como Lamine Yamal, Pedri y Rodri.

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El partido se jugará en el Estadio Guadalajara, en Zapopan, México, a partir de las 7:00 de la noche (hora de Colombia).

¿En dónde se puede ver en vivo el partido entre Uruguay vs. España, por el Mundial 2026?

El emocionante encuentro entre uruguayos y españoles será transmitido en la App y en la señal principal del Canal RCN.

Además, los fanáticos del fútbol también podrán disfrutar de los primeros 10 minutos del partido en las cuentas de TikTok y Youtube del Canal RCN, y habrá transmisión de La Suplente en el Youtube de Deportes RCN.

¿Cómo llega Uruguay al partido vs. España por la Copa del Mundo 2026?

En sus dos primeros partidos del Mundial 2026, Uruguay ha empatado vs. Arabia Saudita y Cabo Verde.

En el debut, en el Estadio Miami, comenzó perdiendo 1-0 vs. Arabia y salvó el punto al minuto 80 con una anotación de Maximiliano Araújo.

Después, en el mismo escenario deportivo, le remontó a Cabo Verde, pero no pudo sostener el resultado y terminó igualando 2-2.

Los goles de Cabo Verde fueron de Pina (21') y Varela (61'), mientras que los de Uruguay de Araújo (44') y Canobbio (45+6').

¿Cómo llega España al partido vs. Uruguay por la Copa del Mundo 2026?

España ha sumado un empate y una victoria en el Mundial 2026.

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En su primer partido enfrentó a Cabo Verde y, sorpresivamente, empató 0-0.

Sin embargo, en la segunda fecha demostró su poderío y goleó 4-0 a Arabia Saudita con goles de Lamine Yamal (10'), Oyarzabal (21' y 24') y un autogol de Tambakti (49').

 

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