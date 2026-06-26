¡Tensión a pocas horas del partido! Jugadores de Uruguay le habrían pedido cambios a Bielsa

Uruguay se juega el todo o nada este viernes 26 de junio en el partido contra España por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Los dirigidos por Marcelo Bielsa arrancaron con pie izquierdo en el certamen. En la primera fecha empataron a un gol con Arabia Saudita y contra Cabo Verde tampoco superaron a su rival, quedando dos por dos.

¿Cuándo juegan Uruguay – España?

Hoy se verá las caras con España, el líder del grupo. Aunque también mirará de cerca el partido de Cabo Verde y Arabia Saudita. Hasta el momento, ha sido uno de los grupos más cerrados.

A falta de pocas horas para que inicie el partido, la prensa uruguaya reveló la supuesta tensión en el banquillo. Al parecer, el arquero Sergio Rochet, los volantes Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde habrían tenido una reunión privada con Marcelo Bielsa.

Se cree que el plantel no estaría conforme con la intensidad de los entrenamientos, lo cual estaría siendo el detonante de las lesiones y el bajo rendimiento.

¿Cómo le ha ido a Bielsa con Uruguay?

Además, le habrían pedido cambiar los planteamientos tácticos y así solucionar las dificultades que hubo en los últimos encuentros que no permitieron que se llevaran los tres puntos.

En caso de una victoria, Uruguay quedará de líder con 5 puntos, lo cual haría que se enfrente al segundo del grupo J. Una segunda posición lo dejaría en la siguiente ronda contra Argentina, la vigente campeona.

Bielsa tomó las riendas de la charrúa en 2023 después de una larga trayectoria entre clubes y países. Ha sido entrenador de Leeds, Lille, Lazio, Marsella, Athletic Club, Chile, Argentina, Newell’s, entre otros.

Uruguay se clasificó como cuarta en las eliminatorias Conmebol con 28 puntos. A lo largo de la competencia, el equipo recibió críticas y se puso en duda el rendimiento en el certamen internacional.