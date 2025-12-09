CANAL RCN
"Vamos a hacer que vuelvan al estadio": David González habló sobre la hinchada de América de Cali

El nuevo técnico del cuadro escarlata habló sobre el reto que le espera durante este semestre sin poder dirigir desde la raya.

David González América de Cali
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
03:49 p. m.
David González ya fue presentado como nuevo técnico de América de Cali. El entrenador antioqueño llega a este club luego de lo que fue su reciente salida de Millonarios, donde dejó al equipo en el último lugar de la tabla de posiciones.

Adrián Ramos le dio la bienvenida a David González al América de Cali
Adrián Ramos le dio la bienvenida a David González al América de Cali

Llega a un cuadro que está en la misma situación, pero con una particularidad y es que no podrá dirigir desde el terreno de juego, pues como ya dirigió a otro club en la actual Liga BetPlay, tendrá que ver los partidos desde la tribuna.

David González y sus primeras palabras como DT de América de Cali

En diálogo con los medios oficiales del América, González manifestó que intentará que el hecho de dirigir a un equipo desde la tribuna salga de la mejor manera, a pesar de que no es el escenario habitual.

El trabajo se hace todos los días en el entrenamiento, los planes de partido y que el equipo sepa cómo actuar en la cancha. Vamos a ir a los estadios y vamos a poder ver muchas cosas que uno como entrenador en la raya no las ve. Sé que no es lo normal, no es lo que se acostumbra, pero vamos a hacer que funcione.

David González y la relación con la hinchada

González no solamente llega en un mal momento deportivo, sino que también hay dificultades en cuanto a la relación de las directivas con la hinchada. Las barras organizadas acordaron no volver a ingresar al estadio en modo de protesta contra los dueños de la institución, razón por la cual en el clásico vallecaucano hubo menos de 5.000 asistentes.

Ante esto, comentó. "Estoy seguro que poco a poco la relación con la hinchada va a volver, los vamos a volver a ilusionar y vamos a hacer que vuelvan al estadio".

