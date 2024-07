VIDEO: Messi falla penalti ante Ecuador, pero Argentina avanza a semifinales

En un partido de cuartos de final lleno de tensión, Argentina logró superar a Ecuador en una tanda de penales luego de un empate 1-1 en el tiempo reglamentario. Sin embargo, el momento más destacado fue el fallo del capitán argentino, Lionel Messi, quien erró el primer penalti de la tanda.

Messi, quien ha tenido una actuación discreta en la Copa América hasta el momento, intentó una definición "a lo Panenka" que lamentablemente se estrelló en el palo. Este error trajo a la memoria el penalti fallado por Messi en la final de la Copa América 2016, lo que contribuyó a la derrota de Argentina en aquella ocasión.

A pesar del fallo inicial, Argentina logró reponerse gracias a la destacada actuación del portero Emiliano "Dibu" Martínez, quien atajó dos penales consecutivos, asegurando así el pase a las semifinales del torneo.

Ver el penalti errado de Lionel Messi contra Ecuador



El partido en sí no fue el mejor para Argentina, que tuvo dificultades para imponer su juego ante un aguerrido equipo ecuatoriano. Messi, en particular, no logró brillar como en otras ocasiones, lo que generó preocupación entre los aficionados argentinos.

A pesar de las dificultades, Argentina demostró una vez más su capacidad de sobreponerse a la adversidad y avanzar en la competición. Ahora, el equipo se prepara para enfrentar un nuevo desafío en las semifinales, con la esperanza de que Messi y sus compañeros puedan encontrar su mejor forma y luchar por el título de la Copa América.