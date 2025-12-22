Balance de orden público durante el fin de semana en Antioquia: una menor asesinada, cuatro secuestrados y 2.000 personas confinadas

El fin de semana antes de Navidad, dos hechos de violencia encendieron una alarma en el departamento de Antioquia.

En Briceño, hombres armados asesinaron a dos personas, entre ellas una menor de 14 años, en un ataque dirigido en contra de sus acompañantes. Días antes, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana por la situación de orden público en el municipio, en la que indicaba:

“Insistimos a las autoridades en que avancen en la implementación efectiva de las recomendaciones de la alerta temprana, especialmente al Ministerio del Interior para que lidere la respuesta rápida. Asimismo, a la Alcaldía de Briceño, a la Gobernación de Antioquia y a la Unidad para las Víctimas, se les solicita que anticipen las medidas necesarias para atender a quienes puedan resultar afectados por un nuevo desplazamiento forzado”.

Cuatro líderes secuestrados y 2.000 personas en confinamiento:

De otro lado, en el corregimiento de Liberia del municipio de Anorí, presuntos integrantes del Clan del Golfo secuestraron a cuatro líderes comunitarios, entre ellos un miembro del Concejo, que fueron liberados horas más tarde.

Sus actuaciones mantuvieron confinados durante gran parte del fin de semana a por lo menos 2.000 personas, requiriendo la presencia del Ejército Nacional. Según el coronel Gabriel Andrés Maje, comandante de la XIV Brigada del Ejército:

“Durante el avance de las tropas (en el territorio), se logró ubicar y neutralizar varios campos minados y artefactos explosivos improvisados”.

Las autoridades trabajan en garantizar la seguridad de los viajeros, pese a la situación de orden público:

A pesar de lo ocurrido en el norte y nordeste del departamento, todas las carreteras se encuentran habilitadas y serán patrulladas por miembros de la Policía y el Ejército durante las fiestas.

Se prevé que 1’300.000 se movilicen vía aérea y 1’100.000, vías terrestres. Para garantizar su seguridad, el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia, informó:

“Estamos con más de 3.500 policías y, en una muestra de apoyo del mando institucional, llegaron siete oficiales y 299 patrulleros de Policía a reforzar esta actividad que tiene que ver, netamente, con el Plan Navidad”.

Mientras, el Ejército reforzó la seguridad con 850 soldados, entendiendo que el sector hotelero tendrá una ocupación cercana del 70%:

“Reiteramos el llamado a denunciar, oportunamente, cualquier situación que alerte el orden público, a través de la línea 147 del Gaula Militar, o la línea 107 contra el terrorismo”.