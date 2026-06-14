🔴EN VIVO🔴 Países Bajos 0 - 0 Japón: siga en directo el partido del grupo F del Mundial 2026
🔴 EN VIVO Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026. Vea la hora, dónde ver el partido y siga todas las incidencias del duelo del Grupo F.
Noticias RCN
01:31 p. m.
La emoción del Mundial 2026 continúa este domingo con uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo F. Las selecciones de Países Bajos y Japón se enfrentan en un compromiso clave para comenzar con pie derecho su camino en la Copa del Mundo y dar un paso importante hacia la clasificación a los dieciseisavos de final.
Ambos equipos llegan con la ilusión de sumar sus primeros tres puntos en un torneo que reúne a las mejores selecciones del planeta. Mientras los neerlandeses buscan confirmar su condición de candidatos en la zona, los japoneses esperan dar un golpe sobre la mesa y demostrar por qué son uno de los equipos asiáticos más competitivos de los últimos años.
Países Bajos y Japón se juegan puntos valiosos en el Grupo F
El duelo promete intensidad desde el primer minuto. Países Bajos cuenta con una plantilla experimentada y acostumbrada a competir en grandes escenarios, mientras que Japón se caracteriza por su disciplina táctica, velocidad y capacidad para sorprender a rivales de mayor tradición mundialista.
En esta fase inicial, cada punto puede marcar la diferencia. Por eso, tanto europeos como asiáticos saben que una victoria en el debut podría acercarlos a los puestos de clasificación y darles tranquilidad para afrontar los siguientes compromisos de la fase de grupos.
La expectativa también es alta entre los aficionados, que esperan un partido dinámico y con oportunidades de gol en ambos arcos.
Hora y dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Japón
El encuentro entre Países Bajos y Japón se disputará este domingo y forma parte de la programación oficial del Mundial 2026.
Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del compromiso a través de la transmisión especial desde las 2:00 p. m., mientras que el balón comenzará a rodar a las 3:00 p. m.
Además de la señal principal de televisión, los seguidores podrán disfrutar del partido mediante la aplicación oficial del canal. También habrá una ventana especial de transmisión durante 10 minutos a través del canal de YouTube y la cuenta oficial en TikTok.
Siga aquí el minuto a minuto, las mejores jugadas, los goles y todas las novedades de este emocionante enfrentamiento del Grupo F del Mundial 2026.