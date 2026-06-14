🔴EN VIVO🔴 Países Bajos 0 - 0 Japón: siga en directo el partido del grupo F del Mundial 2026

La emoción del Mundial 2026 continúa este domingo con uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo F. Las selecciones de Países Bajos y Japón se enfrentan en un compromiso clave para comenzar con pie derecho su camino en la Copa del Mundo y dar un paso importante hacia la clasificación a los dieciseisavos de final.

Ambos equipos llegan con la ilusión de sumar sus primeros tres puntos en un torneo que reúne a las mejores selecciones del planeta. Mientras los neerlandeses buscan confirmar su condición de candidatos en la zona, los japoneses esperan dar un golpe sobre la mesa y demostrar por qué son uno de los equipos asiáticos más competitivos de los últimos años.

Países Bajos y Japón se juegan puntos valiosos en el Grupo F

El duelo promete intensidad desde el primer minuto. Países Bajos cuenta con una plantilla experimentada y acostumbrada a competir en grandes escenarios, mientras que Japón se caracteriza por su disciplina táctica, velocidad y capacidad para sorprender a rivales de mayor tradición mundialista.

En esta fase inicial, cada punto puede marcar la diferencia. Por eso, tanto europeos como asiáticos saben que una victoria en el debut podría acercarlos a los puestos de clasificación y darles tranquilidad para afrontar los siguientes compromisos de la fase de grupos.

La expectativa también es alta entre los aficionados, que esperan un partido dinámico y con oportunidades de gol en ambos arcos.

Hora y dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Japón

El encuentro entre Países Bajos y Japón se disputará este domingo y forma parte de la programación oficial del Mundial 2026.

Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del compromiso a través de la transmisión especial desde las 2:00 p. m., mientras que el balón comenzará a rodar a las 3:00 p. m.

Además de la señal principal de televisión, los seguidores podrán disfrutar del partido mediante la aplicación oficial del canal. También habrá una ventana especial de transmisión durante 10 minutos a través del canal de YouTube y la cuenta oficial en TikTok.

Siga aquí el minuto a minuto, las mejores jugadas, los goles y todas las novedades de este emocionante enfrentamiento del Grupo F del Mundial 2026.