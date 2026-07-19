VIDEO: esta fue la reacción de Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026

España es el nuevo campeón del mundo tras imponerse en la final vs. Argentina.

Los dirigidos por Luis de la Fuente empataron con los 'albicelestes' en los 90 minutos regulares, pero pudieron vulnerar el arco de 'Dibu' Martínez en el segundo tiempo extra.

Exactamente en el minuto 106, los europeos enviaron el balón al área, Nico Williams lo bajó con la cabeza y Ferrán Torres remató con fuerza para decretar el 1-0 definitivo.

Después, Argentina intentó ir al frente para buscar el empate, pero España se defendió sin problemas, mantuvo su ventaja y conquistó su segunda Copa del Mundo.

Por lo tanto, tras el pitazo final, las cámaras enfocaron a Lionel Messi y se quedaron con su reacción. ¿Cuál fue?

Así reaccionó Lionel Messi al perder al final del Mundial 2026 vs. España

Apenas se terminó el partido, el astro argentino se llevó sus manos a la cintura, comenzó a caminar por el terreno de juego y mantuvo gestos pensativos y de lamento.

Luego, se saludó con Pedri, que fue su compañero en el Barcelona, se sentó en el césped en solitario y se quedó mirando las gradas del Estadio Nueva York/ Nueva Jersey.

Las estadísticas de Lionel Messi en el Mundial 2026

Lionel Messi fue uno de los jugadores más destacados del Mundial 2026 y, después de Mbappé, fue el que más anotó goles.

'La pulga' celebró ocho anotaciones y realizó cuatro asistencias en ocho partidos.

Además, en todos los Mundiales en los que fue protagonista, Lionel Messi consiguió anotar 21 goles.