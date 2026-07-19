¡España venció a Argentina y ganó su segunda Copa del Mundo!

España volvió a tocar el cielo del fútbol mundial. La selección ibérica derrotó 1-0 a Argentina en el tiempo suplementario y se proclamó campeona de la Copa del Mundo de 2026, en una final cargada de emociones que enfrentó a dos de las mejores selecciones del torneo. Un gol de Ferran Torres, cuando el partido parecía encaminarse hacia los penales, terminó inclinando la balanza y desató la celebración española.

Durante más de cien minutos, el compromiso fue una batalla táctica en la que ambos equipos tuvieron oportunidades, pero las defensas y, especialmente, los arqueros se encargaron de mantener el marcador en blanco. Emiliano "Dibu" Martínez volvió a ser determinante para Argentina con varias intervenciones de alto nivel que sostuvieron con vida a la Albiceleste hasta el tramo definitivo del encuentro.

Sin embargo, el esfuerzo argentino terminó cediendo en la prórroga. Ferran Torres, quien había ingresado desde el banco de suplentes, encontró un espacio en el área y conectó un potente remate al minuto 106 que dejó sin opciones al guardameta sudamericano. El tanto fue suficiente para darle a España el segundo título mundial de su historia, 16 años después de la conquista obtenida en Sudáfrica 2010.

El trabajo colectivo fue la gran fortaleza de la Roja

Más allá del resultado, la final dejó en evidencia la solidez del conjunto dirigido por el cuerpo técnico español. La Roja consiguió minimizar la influencia de Lionel Messi durante gran parte del compromiso gracias a un planteamiento disciplinado, con constantes relevos defensivos y una presión coordinada que redujo los espacios del capitán argentino.

España mostró el mismo estilo que la llevó hasta la final: circulación constante del balón, intensidad para recuperar la posesión y paciencia para encontrar el momento indicado. Aunque Argentina intentó responder con transiciones rápidas y el talento de sus principales figuras, el conjunto europeo mantuvo el orden y evitó que su rival pudiera imponer condiciones.

El título representa la consolidación de una generación que combinó juventud y experiencia para superar un exigente camino en el campeonato, dejando atrás a rivales de gran nivel antes de coronarse en el partido más importante del torneo.

El adiós mundialista de Lionel Messi

La derrota también marcó el cierre de un capítulo histórico para el fútbol argentino. Lionel Messi, de 39 años, disputó el que, según había anunciado previamente, fue su último partido en una Copa del Mundo. El capitán se despidió del máximo escenario del fútbol sin lograr defender la corona conquistada por Argentina en Catar 2022.

El desenlace dejó imágenes de emoción tanto en los jugadores españoles, que celebraron una nueva estrella para su país, como en los argentinos, que vieron terminar una era liderada por uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.

Con el pitazo final, España escribió una nueva página dorada en su historia deportiva al conquistar el Mundial de 2026. La fortaleza colectiva terminó imponiéndose sobre las individualidades y permitió que la Roja levantara nuevamente el trofeo más importante del fútbol internacional.