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¡Escándalo! Leandro Paredes protagonizó una fuerte pelea tras perder la final del Mundial

Leandro Paredes perdió el control tras el pitazo final y agredió a dos jugadores de España.

Noticias RCN

julio 19 de 2026
05:25 p. m.
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La final del Mundial 2026 no terminó con el pitazo del árbitro. Tras la consagración de España, se produjo un fuerte encontronazo entre jugadores de ambos equipos en el centro del campo, con Leandro Paredes como uno de los principales protagonistas de la polémica.

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La tensión acumulada durante los más de 120 minutos de juego terminó explotando apenas el árbitro señaló el final del partido. Mientras los futbolistas españoles comenzaban a celebrar la conquista del Mundial 2026, varios jugadores argentinos reaccionaron con molestia y se produjo un altercado en el terreno de juego.

En el centro de la polémica quedó Leandro Paredes, quien protagonizó un fuerte cruce con el español Eric García. Las imágenes de la transmisión muestran al mediocampista argentino sujetando del cuello al futbolista de La Roja en medio de los reclamos posteriores al encuentro.

Instantes después, el enfrentamiento continuó cuando Paredes también se encaró con Gavi, en una acción en la que el español terminó cayendo al césped durante el intercambio entre ambos planteles.

Pelea tras el pitazo en la final del Mundial: Paredes el protagonista

El ambiente se calentó inmediatamente después del silbatazo definitivo que confirmó a España como campeona del mundo.

Mientras algunos futbolistas celebraban el título y otros lamentaban la derrota, varios jugadores comenzaron a intercambiar reclamos en el centro del campo, lo que provocó empujones y la rápida intervención de compañeros y miembros de ambos cuerpos técnicos para evitar que la situación escalara.

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Las cámaras captaron a Leandro Paredes en el centro del altercado, protagonizando los momentos de mayor tensión de la noche.

Leandro Paredes armó la pelea ante España en el Mundial

Las imágenes del incidente comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde aficionados debatieron sobre la reacción del mediocampista argentino tras la derrota en la final.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el árbitro consignó el incidente en su reporte o si podrían existir consecuencias disciplinarias derivadas de lo ocurrido una vez finalizó el compromiso.

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Lo cierto es que, además del histórico título conseguido por España, la final del Mundial 2026 también será recordada por el tenso episodio que se vivió sobre el césped segundos después del pitazo final.

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