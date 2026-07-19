CANAL RCN
Colombia Video

Ejército frustró atentado con explosivos del ELN contra una base militar en Cesar

Los uniformados detectaron un vehículo abandonado con lanzacohetes. Un equipo especializado neutralizó la amenaza terrorista mediante activación controlada.

Noticias RCN

julio 19 de 2026
02:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un atentado terrorista de gran magnitud fue desarticulado en madrugada de este domingo 19 de julio en el departamento de Cesar, donde tropas militares detectaron un vehículo cargado con explosivos con el queel ELN pretendía atacar un base militar.

Lo atendieron 20 minutos después de morir en la puerta de una clínica en Aguachica, Cesar
RELACIONADO

Lo atendieron 20 minutos después de morir en la puerta de una clínica en Aguachica, Cesar

Los uniformados descubrieron un vehículo acondicionado con 14 medios de lanzamiento en el corregimiento de La Mata, municipio de La Gloria.

El hallazgo se produjo cuando presuntos integrantes de la estructura Camilo Torres del ELN abandonaron el artefacto al detectar la presencia militar.

Catatumbo completa 18 meses de guerra entre ELN y disidencias: más de 80.000 desplazados y 200 víctimas fatales
RELACIONADO

Catatumbo completa 18 meses de guerra entre ELN y disidencias: más de 80.000 desplazados y 200 víctimas fatales

Militares descubrieron vehículo con explosivos para atacarlos

La oportuna reacción y el alto nivel de entrenamiento de los soldados resultaron fundamentales para detectar la amenaza antes de que se concretara el ataque contra las instalaciones militares.

Según informó el Ejército, el ELN habría huido durante la madrugada al percatarse del despliegue de tropas en el área.

Inmediatamente después del descubrimiento, fueron desplegados equipos especializados para neutralizar la amenaza.

"Se escuchaban ráfagas de ametralladora": testimonios de terror tras secuestro del ELN en la vía Quibdó–Medellín
RELACIONADO

"Se escuchaban ráfagas de ametralladora": testimonios de terror tras secuestro del ELN en la vía Quibdó–Medellín

¿Qué pasó con el vehículo cargado con explosivos en base militar?

Los uniformados adelantaron los protocolos de seguridad establecidos, verificaron minuciosamente el área y realizaron la activación controlada del artefacto, neutralizando exitosamente el peligro.

Las autoridades militares destacaron que esta acción terrorista habría puesto en grave riesgo tanto la vida del personal militar como de la población civil del corregimiento de La Mata y sus alrededores, de haberse concretado el ataque.

La Décima Brigada emitió un comunicado rechazando "de manera categórica estas acciones que constituyen una grave infracción al derecho internacional humanitario y ponen en peligro la seguridad de las comunidades".

El Ejército reafirmó su compromiso de “continuar desarrollando operaciones militares sostenidas para neutralizar las capacidades de los grupos armados organizados, proteger a la población y preservar la seguridad en el departamento de Cesar".

Detalles de cómo fue el secuestro de 45 personas en Quibdó a manos del ELN: asesinaron dos soldados
RELACIONADO

Detalles de cómo fue el secuestro de 45 personas en Quibdó a manos del ELN: asesinaron dos soldados

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Policía Nacional

Vestidos como policías, delincuentes trataron de hacer de las suya cerca de la terminal del Salitre

Estados Unidos

Este es el esquema de seguridad exprés que la UNP le asignó a ‘Beto’ Coral tras regresar a Colombia

Temblor en Colombia

¡Siguió temblando masivamente en Colombia hoy 19 de julio de 2026!

Otras Noticias

Perú

En videos: Así se vivió el sismo de magnitud 5,1 en la región andina de Perú

De momento, se sabe que al menos 300 personas han resultado damnificadas.

Selección de Argentina

Titulares confirmadas para la final del Mundo: Argentina y España sorprendieron

Argentina y España confirmaron sus nóminas titulares para lo que será la gran final de la Copa del Mundo.

Viral

Esperanza Gómez contó con qué actriz colombiana tendría intimidad

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 18 de julio de 2026: conozca el premio mayor

Enfermedades

¿Le vulneraron el derecho fundamental a la salud? La historia de Adriana Becerra