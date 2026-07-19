Ejército frustró atentado con explosivos del ELN contra una base militar en Cesar

Un atentado terrorista de gran magnitud fue desarticulado en madrugada de este domingo 19 de julio en el departamento de Cesar, donde tropas militares detectaron un vehículo cargado con explosivos con el queel ELN pretendía atacar un base militar.

Los uniformados descubrieron un vehículo acondicionado con 14 medios de lanzamiento en el corregimiento de La Mata, municipio de La Gloria.

El hallazgo se produjo cuando presuntos integrantes de la estructura Camilo Torres del ELN abandonaron el artefacto al detectar la presencia militar.

Militares descubrieron vehículo con explosivos para atacarlos

La oportuna reacción y el alto nivel de entrenamiento de los soldados resultaron fundamentales para detectar la amenaza antes de que se concretara el ataque contra las instalaciones militares.

Según informó el Ejército, el ELN habría huido durante la madrugada al percatarse del despliegue de tropas en el área.

Inmediatamente después del descubrimiento, fueron desplegados equipos especializados para neutralizar la amenaza.

¿Qué pasó con el vehículo cargado con explosivos en base militar?

Los uniformados adelantaron los protocolos de seguridad establecidos, verificaron minuciosamente el área y realizaron la activación controlada del artefacto, neutralizando exitosamente el peligro.

Las autoridades militares destacaron que esta acción terrorista habría puesto en grave riesgo tanto la vida del personal militar como de la población civil del corregimiento de La Mata y sus alrededores, de haberse concretado el ataque.

La Décima Brigada emitió un comunicado rechazando "de manera categórica estas acciones que constituyen una grave infracción al derecho internacional humanitario y ponen en peligro la seguridad de las comunidades".

El Ejército reafirmó su compromiso de “continuar desarrollando operaciones militares sostenidas para neutralizar las capacidades de los grupos armados organizados, proteger a la población y preservar la seguridad en el departamento de Cesar".