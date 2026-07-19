🔴EN VIVO🔴 Ceremonia clausura del Mundial 2026: VEA AQUÍ el show

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Llegó el último día del Mundial 2026 disputado desde el 11 de junio en Canadá, México y Estados Unidos.

Argentina y España, tras superar a Inglaterra y a Francia en las semifinales, llegaron a la final de la Copa del Mundo y sueñan con obtener un nuevo título.

Sin embargo, antes de que comience a rodar el balón, se celebrará la fiesta vivida en el torneo más importante de selecciones y, por lo tanto, se presentarán cinco artistas de primer nivel.

Post Malone, el intérprete de 'Sunflower' y 'Rockstar', encabezará la ceremonia de clausura. Además, posteriormente, cantarán Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Jennifer Hudson, que cantará el himno de Estados Unidos.

Vea AQUÍ EN VIVO la ceremonia clausura del Mundial 2026

La ceremonia clausura de la Copa del Mundo iniciará a las 12:50 de la tarde (hora de Colombia).

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¿Qué otros famosos participarán en el show clausura del Mundial 2026?

Aparte de los artistas que interpretarán sus principales éxitos, el actor Tom Cruise sorprendió con su presencia.

Asimismo, IShowSpeed, el creador de contenido que ha sido viral durante la Copa del Mundo, también hará parte del grupo de invitados especiales e, incluso, cantará.

Argentina vs. España: hora de la final del Mundial 2026

A las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), comenzará a jugarse la final de la Copa del Mundo 2026.

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