Titulares confirmadas para la final del Mundo: Argentina y España sorprendieron

La espera terminó. Argentina y España dejaron definidas sus alineaciones titulares para disputar la gran final de la Copa del Mundo 2026, un compromiso que paralizará al planeta fútbol y que enfrentará a dos de las selecciones con mejor rendimiento a lo largo del certamen. El encuentro comenzará a las 2:00 p. m. (hora colombiana) y podrá verse en vivo a través de la pantalla del Canal RCN.

Después de semanas de intensa competencia, ambos combinados llegan al último partido del torneo con la ilusión de levantar el trofeo más importante del fútbol mundial. Argentina buscará conquistar una nueva estrella y confirmar el gran momento que atraviesa su generación, mientras que España intentará volver a la cima del planeta tras una campaña marcada por su solidez colectiva y un fútbol de alta intensidad.

Titular de España



El camino hacia la final estuvo lleno de exigencias para ambas selecciones. Los argentinos superaron rivales de peso en las fases definitivas y demostraron capacidad para responder en los momentos de mayor presión, mientras que los españoles fueron consolidándose como uno de los equipos más equilibrados del campeonato gracias a su posesión del balón, orden táctico y contundencia ofensiva.

El mundo del fútbol se prepara para el partido más esperado

La expectativa alrededor del encuentro ha ido creciendo con el paso de las horas y millones de aficionados ya cuentan los minutos para el pitazo inicial. La final reunirá a dos estilos diferentes de juego y a futbolistas acostumbrados a disputar los escenarios más importantes del fútbol internacional.

Titular de Argentina



Con las alineaciones ya definidas por ambos entrenadores, solo resta que el balón comience a rodar para conocer al nuevo campeón del mundo. La confirmación de los equipos titulares pone fin a las especulaciones de los últimos días sobre posibles cambios de última hora y deja todo preparado para un duelo que promete emociones de principio a fin.

Además del prestigio deportivo, el partido representa la oportunidad para que varias figuras inscriban su nombre en la historia del Mundial con una actuación decisiva en el escenario más importante del fútbol.

Todo listo para el inicio de la final

La cuenta regresiva ya comenzó y el ambiente en la sede del compromiso refleja la magnitud del evento. Miles de aficionados de ambos países han acompañado a sus selecciones durante toda la competencia y esperan celebrar un nuevo título mundial al finalizar los 90 minutos, o incluso después de una eventual prórroga o definición desde el punto penal.

La gran final será seguida por millones de personas en todo el mundo y concentrará la atención del deporte internacional durante la tarde de este domingo. En Colombia, los aficionados podrán disfrutar de todas las emociones del compromiso desde las 2:00 p. m. con la transmisión del Canal RCN.

Las alineaciones titulares de Argentina y España ya fueron confirmadas, por lo que únicamente resta esperar el silbatazo inicial para conocer cuál de las dos selecciones escribirá una nueva página dorada en la historia de la Copa del Mundo.