CANAL RCN
Deportes

Titulares confirmadas para la final del Mundo: Argentina y España sorprendieron

Argentina y España confirmaron sus nóminas titulares para lo que será la gran final de la Copa del Mundo.

Lamine
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 19 de 2026
12:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La espera terminó. Argentina y España dejaron definidas sus alineaciones titulares para disputar la gran final de la Copa del Mundo 2026, un compromiso que paralizará al planeta fútbol y que enfrentará a dos de las selecciones con mejor rendimiento a lo largo del certamen. El encuentro comenzará a las 2:00 p. m. (hora colombiana) y podrá verse en vivo a través de la pantalla del Canal RCN.

Después de semanas de intensa competencia, ambos combinados llegan al último partido del torneo con la ilusión de levantar el trofeo más importante del fútbol mundial. Argentina buscará conquistar una nueva estrella y confirmar el gran momento que atraviesa su generación, mientras que España intentará volver a la cima del planeta tras una campaña marcada por su solidez colectiva y un fútbol de alta intensidad.

🚨EN VIVO🚨 Argentina vs. España: vea la final del Mundial en directo
RELACIONADO

🚨EN VIVO🚨 Argentina vs. España: vea la final del Mundial en directo

Titular de España


El camino hacia la final estuvo lleno de exigencias para ambas selecciones. Los argentinos superaron rivales de peso en las fases definitivas y demostraron capacidad para responder en los momentos de mayor presión, mientras que los españoles fueron consolidándose como uno de los equipos más equilibrados del campeonato gracias a su posesión del balón, orden táctico y contundencia ofensiva.

El mundo del fútbol se prepara para el partido más esperado

La expectativa alrededor del encuentro ha ido creciendo con el paso de las horas y millones de aficionados ya cuentan los minutos para el pitazo inicial. La final reunirá a dos estilos diferentes de juego y a futbolistas acostumbrados a disputar los escenarios más importantes del fútbol internacional.

Titular de Argentina


Con las alineaciones ya definidas por ambos entrenadores, solo resta que el balón comience a rodar para conocer al nuevo campeón del mundo. La confirmación de los equipos titulares pone fin a las especulaciones de los últimos días sobre posibles cambios de última hora y deja todo preparado para un duelo que promete emociones de principio a fin.

Jugador de España emitió polémico mensaje a horas de la final del Mundial 2026 vs. Argentina
RELACIONADO

Jugador de España emitió polémico mensaje a horas de la final del Mundial 2026 vs. Argentina

Además del prestigio deportivo, el partido representa la oportunidad para que varias figuras inscriban su nombre en la historia del Mundial con una actuación decisiva en el escenario más importante del fútbol.

Todo listo para el inicio de la final

La cuenta regresiva ya comenzó y el ambiente en la sede del compromiso refleja la magnitud del evento. Miles de aficionados de ambos países han acompañado a sus selecciones durante toda la competencia y esperan celebrar un nuevo título mundial al finalizar los 90 minutos, o incluso después de una eventual prórroga o definición desde el punto penal.

¿Cómo quedaron las últimas finales del Mundial de la FIFA?
RELACIONADO

¿Cómo quedaron las últimas finales del Mundial de la FIFA?

La gran final será seguida por millones de personas en todo el mundo y concentrará la atención del deporte internacional durante la tarde de este domingo. En Colombia, los aficionados podrán disfrutar de todas las emociones del compromiso desde las 2:00 p. m. con la transmisión del Canal RCN.

Las alineaciones titulares de Argentina y España ya fueron confirmadas, por lo que únicamente resta esperar el silbatazo inicial para conocer cuál de las dos selecciones escribirá una nueva página dorada en la historia de la Copa del Mundo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

🔴EN VIVO🔴 Ceremonia clausura del Mundial 2026: VEA AQUÍ el show

Mundial de fútbol

🚨EN VIVO🚨 Argentina vs. España: VEA la final del Mundial en directo

Mundial de fútbol

Jugador de España emitió polémico mensaje a horas de la final del Mundial 2026 vs. Argentina

Otras Noticias

Procuraduría General de la Nación

Por parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, Procuraduría prorrogó suspensión contra 10 funcionarios del Inpec

La medida cautelar seguirá en pie al considerarse “idónea, necesaria y proporcional para proteger la investigación, para esclarecer las presuntas responsabilidades de los servidores públicos involucrados”.

Viral

Esperanza Gómez contó con qué actriz colombiana tendría intimidad

¿Con qué actriz tendría intimidad Esperanza Gómez? Su respuesta sorprendió al público.

Perú

Sismo de magnitud 5,1 sacude Perú: al menos cuatro réplicas han superado los 3,5

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 18 de julio de 2026: conozca el premio mayor

Enfermedades

¿Le vulneraron el derecho fundamental a la salud? La historia de Adriana Becerra