Caos y tensión en el fin de la Vuelta a España 2025: las protestas suspendieron la etapa 21

La carrera tuvo que neutralizarse debido a que los protestantes invadieron las vías y el sector en el que está ubicada la meta.

Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 14 de 2025
11:46 a. m.
Este 14 de septiembre de 2025, se estaba disputando la etapa 21 de la Vuelta a España 2025, que fue la última.

El recorrido inició en Alalpardo y la idea era que finalizara en Madrid para que se llevara a cabo la premiación para Jonas Vingegaard por el primer lugar, Joao Almeida por el segundo y Tom Pidcock por el tercero.

Sin embargo, a falta de 53 kilómetros para la meta, la etapa 21 tuvo que suspenderse debido a que los grupos propalestinos volvieron a realizar fuertes protestas en las que invadieron las vías y la meta.

En video: así se vivió el caos en la etapa 21 de la Vuelta a España 2025

Mientras que la etapa 21 se estaba disputando, un grupo amplio de manifestantes propalestinos se reunieron en varias zonas del centro de Madrid y poco a poco comenzaron a invadir los tramos por los que se tenía pensado que pasaran los ciclistas.

Tras esa situación, la Policía de Madrid intervino de inmediato para tratar de recuperar el control y evitar que la etapa 21 tuviera que cancelarse.

No obstante, en medio de esa coyuntura, comenzaron a registrarse lanzamientos de vallas, hechos violentos y los manifestantes bloquearon Cibeles, Atocha y la Gran Vía de Madrid.

Por lo tanto, con el objetivo de proteger la integridad de los ciclistas y de los aficionados, los organizadores de la Vuelta a España 2025 cancelaron definitivamente la etapa 21.

¿Ya hay algún comunicado oficial de la Vuelta a España 2025?

Por ahora, a pesar de la cancelación de la etapa 21, desde la Vuelta a España 2025 no han publicado un comunicado.

Sin embargo, se espera que próximamente se pronuncien para que a los aficionados les quede claro qué pasará con los actos de premiación que estaban previstos y cómo procederán.

 

