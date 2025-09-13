Vuelta a España 2025: ¡Se disputó la etapa reina y se definió, virtualmente, el podio!

Este sábado 13 de septiembre de 2025, se llevó a cabo la etapa 20 de la Vuelta a España 2025 y, virtualmente, quedó definido el podio de esta importan carrera de ciclismo.

El recorrido inició en Robledo de Chavela y, tras 165.6 kilómetros, terminó en Bola del Mundo, Puerto de Navacerrada.

En esta ocasión, los ciclistas se enfrentaron a un terreno de montaña que tuvo dos puertos de tercera categoría, uno de segunda y otro de tercera.

Los puertos de tercera categoría estuvieron ubicados en Alto de la Escondida y en Puerto de la Paradilla, el de segunda en Alto del León y el de primera en Puerto de Navacerrada.

¿Cómo quedó la clasificación de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 20?

En la importante etapa 20 en la Vuelta a España 2025, los pedalistas lo entregaron todo y emocionaron al máximo a los seguidores del ciclismo.

El primer lugar fue para Jonas Vingegaard, con un tiempo exacto de tres horas, cincuenta y seis minutos y veintitrés segundos. Posteriormente, en la segunda posición llegó Sepp Kuss, a 11 segundos, y el tercer lugar fue para Jai Hindley, a 13 segundos.

Además, los ciclistas que ocuparon de la tercera a la décima posición fueron los siguientes:

4. Tom Pidcock (18'').

5. Joa Almeida (22'').

6. Matthew Riccitello (24'').

7. Jay Vine (47'').

8. Giulio Ciccone (1'11'').

9. Junior Lecerf (1'22'')

10. Xavier Pickering (1'30'').

¡Este es, virtualmente, el podio de la Vuelta a España 2025!

Tras la esperada etapa 20, quedó definido de manera virtual el podio de la Vuelta a España 2025.

Los ciclistas que ocuparon las tres importantes posiciones de esta icónica carrera fueron:

Jonas Vingegaard. (Campeón virtual). Joao Almeida (1'16''). Tom Pidcock (3'11'').

Así será la etapa 21 de la Vuelta a España 2025

La etapa 21, que será la última de la Vuelta a España 2025, iniciará el 14 de septiembre en Alalpardo y finalizará en Madrid.

El recorrido tendrá 111.6 kilómetros, será en un terreno llano y tendrá un sprint intermedio exactamente en el kilómetro 65,2.