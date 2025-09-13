Vuelta a España 2025: ¡Así quedaron los ciclistas colombianos en la clasificación general tras la etapa 20!

La Vuelta a España 2025 generó múltiples emociones este 13 de septiembre, en la etapa 20.

El recorrido inició en Robledo de Chavela y, luego de 165.6 kilómetros, finalizó en Bola del Mundo, Puerto de Navacerrada.

Esta etapa fue catalogada como reina debido a que no solo implicó una alta complejidad por ser de montaña, sino que definió virtualmente el podio y la clasificación general.

El ganador de esta etapa fue Jonas Vingeegard que, virtualmente, también se proclamó como el gran campeón.

Además, detrás de él llegaron los siguientes ciclistas dentro de las cinco primeras posiciones:

2. Kuss (11'').

3. Hindley (13'').

4. Pidcock (18'').

5. Almeida (22'').

Por lo tanto, los otros dos ciclistas que completaron el podio fueron el portugués Joao Almeida, a un minuto y dieciséis segundos de Vingegaard, y Tom Pidcock, a tres minutos y once segundos.

Así quedaron los ciclistas colombianos en la etapa 20 de la Vuelta a España 2025

El mejor colombiano en la etapa 20 de la Vuelta a España 2025 fue Egan Bernal, que llegó a cuatro minutos y cincuenta y un segundos del líder y ocupó la posición 21.

Además, posteriormente, le siguieron:

24. Harold Tejada (5'32'').

43. Santiago Buitrago (11'05'').

72. Juan Martínez (20'09'').

121. Brandon Rivera (32'03'').

¿Cómo quedaron los ciclistas colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España 2025?

Con los resultados de este 13 de septiembre, en la etapa 20 de la Vuelta a España 2025, los colombianos quedaron así en la clasificación general:

RELACIONADO Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta España previo a la etapa reina

12. Harold Tejada (21'31'').

15. Santiago Buitrago (45'38'').

17. Egan Bernal (46'26'').

54. Juan Martínez (2h 28' 08'').

81. Brandon Rivera (3h 01' 23'').

El último recorrido en la Vuelta a España 2025 será desde Alalpardo hasta Madrid y constará de 111.6 kilómetros. Posteriormente, se llevará a cabo la correspondiente premiación.