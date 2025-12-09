Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta España previo a la etapa reina

La Vuelta a España 2025 entra en su recta decisiva y la expectativa crece con la llegada de la etapa reina, programada para este sábado 13 de septiembre.

Aunque la jornada de este viernes se definió al sprint con una nueva victoria de Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), la general no sufrió grandes cambios y todo apunta a que la montaña será la que decida el podio definitivo.

Philipsen, que ya acumula tres triunfos en la edición, superó a Mads Pedersen (Lidl-Trek) y a Orluis Aular (Movistar) en un embalaje final que confirmó su dominio entre los velocistas.

Sin embargo, las miradas están puestas en la batalla por el maillot rojo, donde el danés Jonas Vingegaard mantiene la punta con escasa diferencia sobre el portugués João Almeida.

Clasificación general antes de la etapa reina

Así se encuentra la clasificación general antes de la etapa de montaña más exigente de la carrera:

Jonas Vingegaard (DEN) – 68:57:44 João Almeida (POR) a 0:44 Thomas Pidcock (GBR) a 2:43 Jai Hindley (AUS) a 3:22 Giulio Pellizzari (ITA) a 4:23 Matthew Riccitello (USA) a 5:21 Felix Gall (AUT) a 5:24 Sepp Kuss (USA) a 7:30 Torstein Træen (NOR) a 7:46 Matteo Jorgenson (USA) a 10:21

12. Harold Tejada (COL) a 15:49

15. Santiago Buitrago (COL) a 34:23

18. Egan Bernal (COL) a 41:25

El protagonismo colombiano

Los pedalistas nacionales mantienen opciones de cerrar con protagonismo la última gran vuelta de la temporada. Harold Tejada (Astana) continúa como el mejor ubicado en la casilla 12, mientras que Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) se sostiene en el top 15.

La etapa reina promete ser definitiva para definir no solo al campeón, sino también el papel de los colombianos en la clasificación general.