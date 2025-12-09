CANAL RCN
Deportes Video

Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta España previo a la etapa reina

Los colombianos ingresaron con el pelotón principal, en una etapa diseñada para sprinters. Este sábado 13 de septiembre será la etapa reina de la Vuelta a España.

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
10:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Vuelta a España 2025 entra en su recta decisiva y la expectativa crece con la llegada de la etapa reina, programada para este sábado 13 de septiembre.

La Vuelta a España toma medidas drásticas para la llegada el domingo a Madrid
RELACIONADO

La Vuelta a España toma medidas drásticas para la llegada el domingo a Madrid

Aunque la jornada de este viernes se definió al sprint con una nueva victoria de Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), la general no sufrió grandes cambios y todo apunta a que la montaña será la que decida el podio definitivo.

Philipsen, que ya acumula tres triunfos en la edición, superó a Mads Pedersen (Lidl-Trek) y a Orluis Aular (Movistar) en un embalaje final que confirmó su dominio entre los velocistas.

Sin embargo, las miradas están puestas en la batalla por el maillot rojo, donde el danés Jonas Vingegaard mantiene la punta con escasa diferencia sobre el portugués João Almeida.

Clasificación general antes de la etapa reina

Así se encuentra la clasificación general antes de la etapa de montaña más exigente de la carrera:

Vuelta a España 2025: así quedaron los ciclistas colombianos en la clasificación general tras la etapa 11
RELACIONADO

Vuelta a España 2025: así quedaron los ciclistas colombianos en la clasificación general tras la etapa 11

  1. Jonas Vingegaard (DEN) – 68:57:44
  2. João Almeida (POR) a 0:44
  3. Thomas Pidcock (GBR) a 2:43
  4. Jai Hindley (AUS) a 3:22
  5. Giulio Pellizzari (ITA) a 4:23
  6. Matthew Riccitello (USA) a 5:21
  7. Felix Gall (AUT) a 5:24
  8. Sepp Kuss (USA) a 7:30
  9. Torstein Træen (NOR) a 7:46
  10. Matteo Jorgenson (USA) a 10:21

12. Harold Tejada (COL) a 15:49
15. Santiago Buitrago (COL) a 34:23
18. Egan Bernal (COL) a 41:25

El protagonismo colombiano

Los pedalistas nacionales mantienen opciones de cerrar con protagonismo la última gran vuelta de la temporada. Harold Tejada (Astana) continúa como el mejor ubicado en la casilla 12, mientras que Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) se sostiene en el top 15.

Vuelta a España 2025: así quedaron los ciclistas colombianos en la clasificación general tras la etapa 10
RELACIONADO

Vuelta a España 2025: así quedaron los ciclistas colombianos en la clasificación general tras la etapa 10

La etapa reina promete ser definitiva para definir no solo al campeón, sino también el papel de los colombianos en la clasificación general. recuerde verla este sábado en el Canal RCN, su señal principal o aplicación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección de Venezuela

Revelaron video de la Selección de Venezuela celebrando antes de jugar con Colombia

Vuelta a España

La Vuelta a España toma medidas drásticas para la llegada el domingo a Madrid

Copa Libertadores

¿La final de la Copa Libertadores en Colombia? Ramón Jesurún dio respuesta contundente

Otras Noticias

Estados Unidos

Ciudad en Florida nombra una calle en honor a Donald Trump y genera fuertes críticas

La polémica decisión se ejecutó pese a las protestas que algunos ciudadanos realizaron en contra.

Artistas

Jorge Enrique Abello compartió emotivo mensaje tras la muerte de Eduardo Serrano: "Nunca te olvidaré"

El mundo del entretenimiento se despidió de Eduardo Serrano y Jorge Enrique Abello evocó los momentos compartidos junto a él.

Gobierno Nacional

¿Cuáles son los límites de la autonomía universitaria?

Turismo

Importante aerolínea confirmó cambios para pasajeros desde el 1 de octubre

Cuidado personal

¿Qué beneficios tiene el pilates, ejercicio que practica Cristiano Ronaldo?