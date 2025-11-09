CANAL RCN
Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España tras etapa 18

Así quedaron los ciclistas colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 18, con Harold Tejada destacando y Egan Bernal perdiendo posiciones.

septiembre 11 de 2025
11:13 a. m.
La etapa 18 de la Vuelta a España 2025 dejó emociones y movimientos en la general. La contrarreloj individual en Valladolid, de 12,2 km, fue dominada por el italiano Filippo Ganna, quien marcó un tiempo de 13:00 minutos y superó por un segundo al australiano Jay Vine.

Por su parte, João Almeida cerró tercero a ocho segundos. Lo que pone emoción al remate de la carrera.

El líder Jonas Vingegaard defendió el maillot rojo pese a ceder 18 segundos frente al ganador, aunque Almeida logró recortar diferencia y ahora está a solo 40 segundos en la general. La pelea por el título se definirá en la subida a la Bola del Mundo antes del cierre en Madrid, en lo que será un gran final que usted podrá ver por la señal del Canal RCN y App.

Clasificación etapa 18 de la Vuelta a España

  1. Filippo Ganna (ITA) 13:00
  2. Jay Vine (AUS) +1
  3. João Almeida (POR) +8
  4. Bruno Armirail (FRA) +10
  5. Ivo Oliveira (POR) +11
  6. Stefan Küng (SUI) +12
  7. Kelland O'Brien (AUS) +15
  8. Alec Segaert (BEL) +16
  9. Jonas Vingegaard (DEN) +18
  10. Daan Hoole (NED) +19.
El colombiano Harold Tejada fue el mejor de la jornada, entrando en el top 20 de la contrarreloj y mostrando un buen estado físico en el tramo final de la carrera.

Clasificación general tras la etapa 18: así quedaron los colombianos

  1. Jonas Vingegaard (DEN) 65 h 07:13
  2. João Almeida (POR) +40
  3. Thomas Pidcock (GBR) +2:39
  4. Jai Hindley (AUS) +3:18
  5. Giulio Pellizzari (ITA) +4:19
  6. Matthew Riccitello (USA) +5:17
  7. Felix Gall (AUT) +5:20
  8. Sepp Kuss (USA) +7:26
  9. Torstein Træen (NOR) +7:42
  10. Matteo Jorgenson (USA) +10:19.
12. Harold Tejada (COL) +15:45
15. Santiago Buitrago (COL) +34:19
16. Egan Bernal (COL/IGD) 34:47.

Los colombianos mantienen protagonismo, aunque con contrastes: Tejada brilla cerca del top 10, mientras que Egan Bernal sufrió un bajón y se alejó de los puestos de honor, cayendo hasta el puesto 16.

Buitrago, por su parte, sigue en el top 15, pero también con diferencias amplias.

