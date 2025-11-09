Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España tras etapa 18
Así quedaron los ciclistas colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 18, con Harold Tejada destacando y Egan Bernal perdiendo posiciones.
Noticias RCN
11:13 a. m.
La etapa 18 de la Vuelta a España 2025 dejó emociones y movimientos en la general. La contrarreloj individual en Valladolid, de 12,2 km, fue dominada por el italiano Filippo Ganna, quien marcó un tiempo de 13:00 minutos y superó por un segundo al australiano Jay Vine.
Por su parte, João Almeida cerró tercero a ocho segundos. Lo que pone emoción al remate de la carrera.
El líder Jonas Vingegaard defendió el maillot rojo pese a ceder 18 segundos frente al ganador, aunque Almeida logró recortar diferencia y ahora está a solo 40 segundos en la general. La pelea por el título se definirá en la subida a la Bola del Mundo antes del cierre en Madrid, en lo que será un gran final que usted podrá ver por la señal del Canal RCN y App.
Clasificación etapa 18 de la Vuelta a España
- Filippo Ganna (ITA) 13:00
- Jay Vine (AUS) +1
- João Almeida (POR) +8
- Bruno Armirail (FRA) +10
- Ivo Oliveira (POR) +11
- Stefan Küng (SUI) +12
- Kelland O'Brien (AUS) +15
- Alec Segaert (BEL) +16
- Jonas Vingegaard (DEN) +18
- Daan Hoole (NED) +19.
El colombiano Harold Tejada fue el mejor de la jornada, entrando en el top 20 de la contrarreloj y mostrando un buen estado físico en el tramo final de la carrera.
Clasificación general tras la etapa 18: así quedaron los colombianos
- Jonas Vingegaard (DEN) 65 h 07:13
- João Almeida (POR) +40
- Thomas Pidcock (GBR) +2:39
- Jai Hindley (AUS) +3:18
- Giulio Pellizzari (ITA) +4:19
- Matthew Riccitello (USA) +5:17
- Felix Gall (AUT) +5:20
- Sepp Kuss (USA) +7:26
- Torstein Træen (NOR) +7:42
- Matteo Jorgenson (USA) +10:19.
12. Harold Tejada (COL) +15:45
15. Santiago Buitrago (COL) +34:19
16. Egan Bernal (COL/IGD) 34:47.
Los colombianos mantienen protagonismo, aunque con contrastes: Tejada brilla cerca del top 10, mientras que Egan Bernal sufrió un bajón y se alejó de los puestos de honor, cayendo hasta el puesto 16.
Buitrago, por su parte, sigue en el top 15, pero también con diferencias amplias.