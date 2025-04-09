CANAL RCN
Deportes Video

Santiago Buitrago tuvo brillante actuación en la Vuelta a España 2025 y se metió en el top 10 de la etapa 12

El colombiano ha venido escalando posiciones en la general.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
10:46 a. m.
Tras la polémica jornada del miércoles en la Vuelta España, la cual tuvo que verse neutralizada por distintas protestas de manifestantes, este jueves, el pelotón brindó espectáculo con el desarrollo de la fracción doce.

La etapa 12, la cual tenía un recorrido de más de 144 kilómetros y que estaba catalogada de media montaña, dejó la brillante actuación del colombiano Santiago Buitrago, hombre del Bahrain quien cerró en el octavo lugar de la etapa, recortando gran diferencia con el pelotón de favoritos que arribaron a meta con más de 5 minutos de diferencia.

Buitrago se metió en la fuga a muy tempranas horas del día y se mantuvo con un gran nivel en la jornada que tuvo dos puertos de montaña, siendo el último de primera categoría.

Con esta brillante actuación, Buitrago logró subir un escalón en la clasificación general y se ubica en la casilla 19, cediendo un poco más de once minutos con el líder Vingegaard.

Noticia en desarrollo...

