Colapso de obra en Bogotá dejó siete heridos: trabajadores denuncian falta de contrato y seguridad

Un accidente ocurrido el pasado martes en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, dejó al descubierto una serie de denuncias relacionadas con las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores de una obra en construcción.

Una de las estructuras del proyecto se desplomó y terminó afectando a varios de los empleados que se encontraban trabajando en el lugar.

En total, siete personas resultaron heridas y tuvieron que ser valoradas por personal médico; algunos de los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales.

Sin embargo, después de la emergencia comenzaron a conocerse las denuncias de varios trabajadores, quienes aseguran que no contaban con las garantías laborales necesarias para desempeñar sus funciones y que, tras resultar heridos, algunos tuvieron dificultades para recibir atención médica.

Trabajadores no pudieron recibir atención médica tras el colapso de una obra en Bogotá

Uno de los afectados relató que, después del accidente, acudió junto con un compañero a un centro médico, pero no habrían podido recibir atención debido a que no aparecían con una cobertura de salud o seguro.

Al hospital no nos pudieron atender a ninguno. A mí y a mi compañero no nos pudieron atender porque no tenían un permiso de PPT, no tenían un seguro.

Otro de los empleados mostró la gravedad de sus lesiones y manifestó su inconformidad por la falta de cobertura.

Aquí tengo mi brazo partido. No nos dieron ningún tipo de atención por no tener permiso, por no tener EPS.

Según los testimonios recogidos, algunos trabajadores habrían tenido que buscar atención por sus propios medios mientras se establecía quién debía responder por los gastos y la atención derivada del accidente.

Trabajadores denuncian falta de contratos y de seguridad

Una de las principales denuncias que surgieron después del desplome está relacionada con la forma en que algunos empleados habrían sido vinculados a la obra.

Los trabajadores aseguran que varios no tenían un contrato formal y que recibían el pago de sus labores en efectivo. Esto, según sus testimonios, habría estado acompañado de una falta de afiliación o cobertura que quedó en evidencia cuando ocurrió la emergencia.

Uno de ellos cuestionó que personas estuvieran desempeñando labores de construcción sin contar, presuntamente, con las garantías necesarias para afrontar un accidente laboral.

Lo llevamos ayer al hospital y aparece sin seguro. No lo tenían asegurado. ¿Cómo en una obra van a poner a trabajar unos muchachos de esos sin ninguna protección?

Estas afirmaciones deberán ser verificadas por las autoridades encargadas de establecer si la obra cumplía con las obligaciones laborales y de seguridad exigidas para este tipo de actividades.

¿Por qué colapsó el edificio en Puente Aranda, Bogotá?

Otro de los testimonios apunta a que los empleados habrían advertido previamente sobre las condiciones de una de las estructuras.

Uno de los trabajadores afirmó que, mientras se realizaba el vaciado de una viga, observaron que algunos de los elementos utilizados como soporte comenzaban a deformarse.

Nosotros ya le habíamos dicho temprano al maestro, vaciando la primera viga, que los parales ya se estaban doblando.

De acuerdo con su relato, pese a la advertencia, los trabajos habrían continuado y posteriormente se produjo el colapso.

¿Qué están investigando las autoridades?

Tras el accidente, las autoridades locales iniciaron las verificaciones correspondientes para determinar si la obra contaba con la documentación, permisos y requisitos necesarios para funcionar.

La investigación busca establecer si todos los procedimientos estaban en regla o si, por el contrario, pudieron presentarse irregularidades relacionadas con la construcción o con las condiciones en las que se desarrollaban los trabajos.