La reliquia que tiene Wilder Medina y por la que le ofrecieron 250.000 dólares: una ‘joya’

Para nadie es un secreto que Wilder Medina es uno de los exjugadores colombianos que más noticias ha generado durante los últimos tiempos, teniendo en cuenta, que luego de época como deportista comenzó a crear contenido de fútbol, siendo una de las personas con más seguidores en las diferentes redes sociales.

En esta oportunidad, Wilder Medina vuelve a ser tendencia nacional por la fuerte revelación que dio a conocer en las últimas horas, y que ha generado todo tipo de reacciones entre sus seguidores, puesto que el exjugador de Santa Fe tiene una camiseta que es una reliquia y que millones de aficionados del mundo quisieran tener.

Wilder Medina y una camiseta que quedará para la historia

En medio de una entrevista con los 40 Colombia, Wilder Medina confirmó que tiene en su poder la última camiseta con la que Ronaldo Nazario disputó su último partido como profesional en el 2011, lo que para muchos es una verdadera ‘joya’, teniendo en cuenta lo que representa el brasileño para la historia del fútbol mundial.

Según contó el ‘mostrico del gol’, como se conoce en las redes sociales, logró tener la camiseta del delantero en el juego que disputó Corinthians contra el Deportes Tolima el 2 de febrero del 2011 por la Copa Libertadores. Allí, Medina no desaprovechó la oportunidad y le pidió intercambio de camiseta al ‘fenómeno’.

“Yo tengo una reliquia que se llama el ‘fenómeno’, la última camiseta con la que jugó Ronaldo (…) Fue en el partido de Copa Libertadores, yo jugaba en el Deportes Tolima y fue cuando le ganamos dos goles a cero a Corinthians y ese fue el último partido oficial que jugó Ronaldo Nazario (…) Yo recuerdo que le pedí la camiseta y me la regalo. A los ocho días anunció su retiro del fútbol”, agregó Wilder Medina.

El ofrecimiento de una señora a Wilder Medina por la camiseta de Ronaldo

Además, Wilder Medina confirmó que luego de unas semanas de ese intercambio de camisetas, una señora se le acercó en uno de los aeropuertos más importantes del país para ofrecer dinero por la camiseta de Ronaldo, pues para nadie es un secreto que la ‘casaca’ es una reliquia que todo aficionado al fútbol quisiera tener.

“Al mes siguiente iba para Argentina y una señora de Brasil preguntó por el jugador que tenía la camiseta del ‘fenómeno’ (…) Ella llegó y me dijo que me compraba la camiseta, a mí me ofreció 250.000 dólares. Mi respuesta fue no, muchas gracias, esto es una reliquia”, finalizó el exjugador de Independiente Santa Fe.