Yairo Moreno fichó por Junior de Barranquilla y en Medellín lo tildan de "traidor"

Este miércoles 17 de julio, Junior de Barranquilla oficializó la incorporación de Yairo Moreno. El talentoso extremo nacido en Necoclí, de 29 años, no prolongó su vínculo con Independiente Medellín y llegó a la escuadra que dirige Arturo Reyes. La hinchada del 'poderoso de la montaña' tildó de "traidor" y "pesetero" al futbolista antioqueño, quien ya ofreció sus primeras declaraciones en la capital atlanticense.

Moreno llegó a la 'arenosa' como agente libre y no dejó ni un centavo en las arcas del DIM. El canterano del 'rojo' de Antioquia llevó a cabo su tercera etapa en el Atanasio Girardot. Recordemos que después de debutar en 2014 fue contratado por La Equidad y después de jugar dos temporadas (2017 y 2018) con el 'decano' partió rumbo a México, donde defendió los colores de León y Pachuca.

Volvió a Medellín para disputar el Clausura 2023. Disputó 12 partidos (695' minutos) y se reportó con dos asistencias. Jugó los 180' en la final contra Junior, club al cual ahora pertenece. Dio una asistencia en la derrota 3-2 en el Metropolitano e ilusionó a la hinchada 'azul y roja', pues estuvieron a escasos minutos de conseguir la décima estrella. Recordemos que Vladimir Hernández forzó los penaltis, instancia en la cual se impusieron los de Arturo Reyes.

En el Apertura 2024 demostró una mejora en su nivel, disputó 13 encuentros (758') y se reportó con tres goles. Estuvo presente en los últimos cuatro partidos por la fase de grupos de la Copa Sudamericana y Alfredo Arias le empezó a dar protagonismo en el certamen internacional. Recordemos que el DIM enfrentará al ganador de la serie entre Cuiabá y Palestino, por los octavos de final.

Pues bien, todo el proyecto con Medellín quedó de lado y Moreno 'aterrizó' en el Metropolitano para ponerse la camiseta 'rojiblanca'.

Hinchas de DIM tildaron de 'traidor' a Yairo Moreno

"Pesetero, culebrero ¡Traidor! No aceptaste una oferta del club que te ha dado todo y dijiste que solo aceptarías ofertas del extranjero. Hoy te oficializa un rival directo. Elegiste el dinero por encima del honor, la lealtad y la gloria. ¡Ni perdón ni olvido! Yairo Moreno", escribió un internauta en 'X'.

Yairo Moreno dio sus primeras palabras como jugador de Junior

"Cualquier futbolista querría jugar en Junior. Aquí hay jugadores grandes y de gran calidad, yo vengo a aportar lo que sé hacer. En México no me hicieron exámenes médicos, no estoy lesionado, me siento bien”, señaló el exjugador de Envigado, en su primera rueda de prensa como un 'tiburón'.