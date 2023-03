Yaser Asprilla tendrá su tercer técnico en un año en Watford, ¿será del agrado del entrenador?

El Watford de Inglaterra cambió de entrenador por segunda vez en la temporada. El croata Slaven Bilic fue despedido por el club londinense, y su reemplazo será el británico Chris Wilder. Anteriormente, el equipo había sacado a Rob Edwards y lo había reemplazado con el croata.

Para el jugador colombiano Yaser Asprilla, quien llegó al Watford en el verano del 2022, será la tercera vez que tenga que empezar un proceso de adaptación a un nuevo técnico en menos de un año. Wilder llega al equipo a falta de 11 jornadas para que termine la liga Championship de Inglaterra, con el equipo en el décimo puesto de la tabla, todavía con esperanzas de lograr entrar a los puestos de play-offs.

El primer partido del entrenador inglés, quien anteriormente logró ascender al Sheffield United a la Premier League, será el próximo 11 de marzo frente al Queens Park Rangers.

Yaser Asrpilla y una nueva oportunidad

La llegada de Chris Wilder al Watford significa un aire nuevo para el colombiano Yaser Asprilla. El volante creativo tuvo regularidad durante la primera parte de la temporada, tanto bajo las órdenes de Edwards como las de Bilic.

Sin embargo, en las últimas semanas, Asprilla no fue convocado a múltiples partidos del Watford, incluso la prensa inglesa señaló que el técnico lo había relegado a entrenar con el equipo de reservas.

La buena noticia para el colombiano tras la llegada del nuevo entrenador es que todos los jugadores parten de cero, por lo que tiene la opción de volverse a consolidar. Sumado a esto, Asprilla está en la necesidad de sumar minutos y tener continuidad, todo con la esperanza de poder jugar el Mundial sub 20 en el mes de mayo, representando a la Selección Colombia. Cabe resaltar que el club no prestó a Yaser para jugar el Sudamericano sub 20 a principios del 2023.